Mourinho'dan Arda Güler sorusuna yanıt. "Kimse vazgeçilmez değil"

Portekizli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan biri. Vizyonu ve teknik yeteneği inanılmaz. Birçok fırsat yarattık ama hepsini değerlendiremediler. Vinicius Jr iki gol atabilirdi ve bu yüzden ben her zaman bitiricilik üzerinde ısrar ederim."