Mourinho'dan Arda Güler sorusuna yanıt. "Kimse vazgeçilmez değil"
16.09.2026 08:52
Son Güncelleme: 16.09.2026 09:06
Real Madrid'in 3 puanı aldığı maçta Arda Güler kararı tepki çeken Mourinho mücadele sonunda eleştirilere yanıt verdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 yendi.
Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta, Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu.
Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ, OYUNDAN ALINDI
Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 15 yapan Real Madrid, ikinci sırada yer alıyor. Ligde 4. mağlubiyetini yaşayan Elche ise son sırada bulunuyor.
Maçta Arda Güler kararı tepki çeken Mourinho mücadele sonunda eleştirilere yanıt verdi.
"KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL"
Arda Güler'i oyundan çıkarma kararı tepki çeken Mourinho, “Arda Güler ilk 11’in vazgeçilmezi mi?” sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
“Hayır, vazgeçilmez değil; futbolda kimse vazgeçilmez değildir. Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik."
"EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMDAN BİRİ"
Portekizli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arda Güler benim en önemli oyuncularımdan biri. Vizyonu ve teknik yeteneği inanılmaz. Birçok fırsat yarattık ama hepsini değerlendiremediler. Vinicius Jr iki gol atabilirdi ve bu yüzden ben her zaman bitiricilik üzerinde ısrar ederim."
PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon çıktığı 6 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro.