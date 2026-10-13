Mourinho'dan hakemlere olay gönderme. "Burnuma pis kokular geliyor"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma deplasmanı öncesi yapılan basın toplantısında yine gündemi sarstı.

La Liga'da son oynanan Villarreal maçından sonra ceza almamak için konuşmadığını söyleyen Mou, İtalya'da basının önüne çıkarken yine hakemlere göndermelerde bulundu.

Villarreal maçının hakemi ile ilgili soruya, "Villarreal maçı mı? Sadece bir dakikasını izlemeniz yeterli. Eğer isterseniz bunu Cumartesi günü, işi bilenlerle tartışabiliriz." diye cevap veren Mourinho, hakemlere güveni için de şunları söyledi:

"Tüm hakemlere güveniyorum. Beni şüphelendiren tek şey, normalde hakemin adını maçtan 24 saat önce öğrenirsiniz ama bu olayda üç hafta öncesinden belli olmasıydı. Beni rahatsız eden tek şey bu. Bunun dışında hakemlere güvenim tam. Herhangi bir olumsuz duygu beslemiyorum."