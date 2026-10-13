Mourinho'dan hakemlere olay gönderme. "Burnuma pis kokular geliyor"
13.10.2026 22:55
Son Güncelleme: 13.10.2026 22:56
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında çok sert açıklamalar yaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma deplasmanı öncesi yapılan basın toplantısında yine gündemi sarstı.
La Liga'da son oynanan Villarreal maçından sonra ceza almamak için konuşmadığını söyleyen Mou, İtalya'da basının önüne çıkarken yine hakemlere göndermelerde bulundu.
Villarreal maçının hakemi ile ilgili soruya, "Villarreal maçı mı? Sadece bir dakikasını izlemeniz yeterli. Eğer isterseniz bunu Cumartesi günü, işi bilenlerle tartışabiliriz." diye cevap veren Mourinho, hakemlere güveni için de şunları söyledi:
"Tüm hakemlere güveniyorum. Beni şüphelendiren tek şey, normalde hakemin adını maçtan 24 saat önce öğrenirsiniz ama bu olayda üç hafta öncesinden belli olmasıydı. Beni rahatsız eden tek şey bu. Bunun dışında hakemlere güvenim tam. Herhangi bir olumsuz duygu beslemiyorum."
İSPANYOL MEDYASINI ELEŞTİRDİ
İspanyol bir gazetecinin, La Liga'da ikili mücadelelerin yumuşaklığı ile ilgili sorusu da cevaplayan Mourinho, "Oyuncular La Liga'da oynarken ayaklarını uzatmaktan daha çok mu korkuyorlar? Eğer bana bu soruları soruyorsanız, bunun sebebi bunu kendinizin söylemek istememesidir. İspanya'daki medyayı pek açık sözlü bulmuyorum. Şüpheye yer olmayan durumlar hakkında çok az doğrudan ve net görüş var. İtalyan basını kesinlikle maçla daha çok ilgili cumartesi günü konuşmak daha iyi." ifadesini kullandı.
ROMA'YA DÖNÜŞÜ NE HİSSETTİRDİ?
2021-2024 arası 2.5 sezon çalıştırdığı Roma'ya karşı hisleri ile ilgili soruya ise Mourinho'nun cevabı şu oldu: "Inter ve Roma ligin en güçlü iki takımı. Her ikisiyle de eşleştiğimden beri ligi çok düzenli bir şekilde izlemeye başladım. Inter ve Roma'nın tüm maçlarını her zaman izledim. Geri dönüşüm mü? Kendimi hazırladım, iyiyim, sakinim ve maç boyunca kesinlikle her şeyimi vereceğim ama maçtan önce ve sonra bu durum kesinlikle kalbime dokunacak."
"BASKI HİSSEDECEK BİR DURUM YOK"
Grup maçlarına Inter galibiyeti ile başladıklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, “Çok iyi oynamak zorundayız. İlk iki maçımızda İtalya'nın en güçlü iki takımıyla eşleştik. İlk maçta, geçen sezondan cezalı olan üç oyuncumuzdan yoksun olmamıza rağmen üç puanı da almayı başardık; şimdi ise Olimpiyat Stadı'nda yeniden bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak olmanın motivasyonuna sahip, sadece izlemeye gelen değil, üzerine düşeni yapan bir taraftar kitlesine sahip güçlü bir takım olan Roma ile karşı karşıyayız. Puanları almak için çok iyi oynamamız gerekecek. Önümüzde büyük bir rakip var. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin ya da eleme turlarının baskısını hissedeceğiniz aşamada değiliz ama bu baskıyı kendi kendimize yaratıyoruz.”