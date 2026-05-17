Mourinho'dan merakla beklenen açıklama geldi, iddiaları doğruladı
17.05.2026 10:41
Real Madrid'in başına geçeceği iddia edilen Jose Mourinho, İspanyol deviyle görüşmeyi doğruladı.
Benfica'nın yeni teklifine olumsuz yanıt veren Jose Mourinho, Real Madrid için geri sayıma geçti.
Konu hakkında Mourinho'dan yeni açıklama geldi.
GÖRÜŞME DOĞRULANDI
Mourinho yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid cephesinden şu anda hiçbir şey yok ama tekrar ediyorum; hiçbirimiz aptal değiliz, şu anda olan tek şey menajerim Jorge Mendes ile Real Madrid ve yönetimi arasında yapılan görüşmeler."
"Burada birbirimizi kandırmayalım. Evet bir şeyler oluyor ama henüz ortada sözleşme yok. Gelecek hafta Real Madrid ile bizzat görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim."
Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Portekizli teknik direktör, İspanyol devi ile 2011-2012 sezonunda LaLiga ve Kral Kupası'nda, 12-13 sezonunda ise İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.