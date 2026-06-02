Mourinho'nun Arda Güler kararı Real Madrid'de taşları yerinden oynatacak
02.06.2026 13:25
Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho, şimdiden kadro planlamasına başladı.
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de hareketli günler yaşanıyor.
Yakın zamanda gerçekleşecek olan başkanlık seçiminin yanı sıra Florentino Perez cephesinin teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.
İspanyol devinin başına ikinci kez geçmek için gün sayan Portekizli çalıştırıcı ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
TRANSFER İSTEĞİ
The Athletic'in haberine göre teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'den yaratıcı bir orta saha profili transfer edilmesini istedi.
Bu iddia sonrası bazı Real Madrid taraftarları sosyal medyada "Arda Güler ne olacak?" şeklinde yorumlarda bulundu.
Deneyimli teknik adamın bu isteğinin ardından Real Madrid'in Como'da forma giyen eski futbolcusu Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katabileceği ifade ediliyor.
Paz'ın transfer edilmesi durumunda Arda Güler'i isteyen diğer dünya devleri de anlaşma için Real Madrid'in kapısını çalacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 resmi maçta boy gösteren 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.