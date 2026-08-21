Muğlaspor teknik direktöründen kadın gazetecilere tepki çeken sözler
21.08.2026 16:06
Muğaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın kadın gazetecilere yönelik sözleri tepkilere neden oldu.
1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın basın toplantısında kadın gazetecilere yönelik sözleri tepkilere neden oldu.
Olay dün yaşandı. Koşukavak, Akyaka’da futbolcular, aileleri, teknik heyet ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanışma ve kaynaşma kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi.
KADIN GAZETECİLERİN SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ
Toplantıya katılan gazetecilerin çoğunluğunun kadın olduğunu gören Koşukavak, program öncesinde gerçekleşen basın toplantısına katılan kadın gazetecilerin sayısına dikkat çekti.
Teknik adam, "Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim." dedi.
"BİLSEM KISIRIMI ALTINIMI DA ALIRDIM"
Sözlerine "Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık." diye devam edek Koşukavak, "Sizde şimdi soru da yoktur." ifadesini kullandı.
Teknik adamın bu sözleri gazetecilerin tepkisine neden oldu.
YÖNETİM AÇIKLAMA YAPTI
Tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Koşukavak'ın sözlerinin bağlamından koparıldığı savunuldu.
Teknik direktörün sözlerinin farklı bir noktaya çekildiği belirtilen Muğlaspor açıklamasında şu şöyle denildi:
"- Teknik direktörümüz, organizasyon sırasında kadın basın mensuplarının yoğun katılımına dikkati çekmiş; daha önce görev yaptığı hiçbir şehirde bu kadar fazla kadın gazetecinin bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmadığını belirterek, bu tabloyu Muğla adına son derece güzel ve değerli bulduğunu ifade etmiştir."
"KOŞUKAVAK SON DERECE ÜZGÜN"
"Söz konusu ifadenin; öncesinde dile getirilen olumlu sözler, konuşmanın gerçekleştiği samimi ortam ve espri amacı tamamen göz ardı edilerek maksadının çok dışında bir noktaya çekilmesi, Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak’ı da son derece üzmüştür." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"- Kadın basın mensuplarının Muğla'daki güçlü temsilini takdir eden ve bunu açıkça ifade eden teknik direktörümüzün, tamamen espri amacı taşıyan kayıt dışı bir söylemine ters bir anlam yüklenerek yıpratıcı şekilde kamuoyunun gündemine getirilmiştir.
- Kamuoyunun söz konusu ifadeleri, söylendiği ortam ve bütünlüğü içerisinde değerlendireceğine inanıyoruz"
ÜÇ KURUMDAN TEPKİ
Koşukavak'ın sözleri üzerine Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Menteşe Kadın Platformu ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti açıklama yaptı.
Açıklamalarda, her türlü ayrımcı uygulamanın karşısında durulacağı belirtildi.