Muğlaspor teknik direktöründen kadın gazetecilere tepki çeken sözler

Tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Koşukavak'ın sözlerinin bağlamından koparıldığı savunuldu.

Teknik direktörün sözlerinin farklı bir noktaya çekildiği belirtilen Muğlaspor açıklamasında şu şöyle denildi:

"- Teknik direktörümüz, organizasyon sırasında kadın basın mensuplarının yoğun katılımına dikkati çekmiş; daha önce görev yaptığı hiçbir şehirde bu kadar fazla kadın gazetecinin bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmadığını belirterek, bu tabloyu Muğla adına son derece güzel ve değerli bulduğunu ifade etmiştir."