Muhammed Salah, Avrupa futbol tarihine geçti
16.10.2026 07:43
Trabzonspor'un 4-2'lik KuPS Kuopio galibiyetine 1 gol ve 1 asistle katkıda bulunan Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde gol ve asist yapan 3 futbolcudan biri oldu.
CODY GAKPO VE MARİO GÖTZE'Yİ YAKALADI
Trabzonspor, Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio karşısında 4-2'lik galibiyetle başlarken, süper yıldızı Muhammed Salah da bir kez daha Avrupa futbol tarihine geçti.
Mücadelede ilk golün asistini yapan, ikinciyi de kendisi atan salah; UEFA’nın üç büyük kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin üçünde birden hem gol atıp hem de asist yapan futbol tarihindeki 3. oyuncu (Cody Gakpo ve Mario Götze'nin ardından) unvanını elde etti.
Salah'ın bu performansı başta Mısır olmak üzere İngiliz basını ve sosyal medyasında da geniş yer buldu.
KRAL AVRUPA HESABINI KAPTANLIK BANDIYLA FİNLANDİYA'DA AÇTI
Mısır spor basını, Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkan Muhammed Salah’ın asistini ve golünü maç biter bitmez okuyucularına duyurdu.
Orta Doğu'nun en büyük dijital haber portalı olan Kooora & Al-Ahram, "Kral, Avrupa hesabını kaptanlık bandıyla Finlandiya'da açtı" başlığını kullandı.
Salah'ın Trabzonspor kariyerine yaptığı akılalmaz başlangıcı (10 maçta 8 gol - 4 asist) canlı yayınlarda yorumlayan Mısırlı analistler, onun Beşiktaş derbisi öncesi dinlendirilmemesine rağmen takımı bir lider gibi sırtladığını vurguladı.
Mısır'daki internet yayıncıları ve futbol sayfaları da Salah'ın KuPS maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi organizasyonlarının üçünde birden hem gol atıp hem asist yapan futbol tarihindeki 3. oyuncu (Gakpo ve Götze'den sonra) olarak tarihi bir rekor kırdığını manşetlerine taşıdı.
İNGİLİZLER ŞAŞKIN, KIZGIN VE PİŞMAN
İngiliz basını ve futbol kamuoyu, Muhammed Salah’ın Trabzonspor tercihi ve sergilediği performans karşısında şaşkınlık, hayranlık ve pişmanlık dolu analizler yapıyor.
Salah'ın KuPS maçındaki performansı ile tarihi-e geçmesi ve eski takımı Liverpool'un Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 mağlup olması taraftarlarının sabrını taşıran son damla oldu.
Gazeteler ve taraftar oluşumları, Liverpool'un bu sezon ligde toplamda sadece 7 gol atabildiğine, Trabzonspor forması giyen Salah'ın ise tek başına 7 gole ulaştığına dikkat çekti.
TNT Sports yorumcuları Liverpool'un hücum hattındaki tıkanıklığı ve lig sıralamasında geriye düşüşünü masaya yatırarak; "Salah, Trabzonspor'daki harika oyunuyla, eski takım arkadaşlarına ve yönetime neyi kaybettiklerini her hafta acı bir şekilde gösteriyor" yorumunu yaptı.
TalkSPORT'ta da Dean Saunders, Salah'ın Premier Lig'i zirvedeyken bırakıp Trabzonspor'a gitmesine başlangıçta çok şaşırdığını ancak oyuncunun Türkiye'deki açlığının ve profesyonelliğinin takdire şayan olduğunu vurguladı.
Sosyal medyada ve taraftar platformlarında Liverpool yönetimine ve teknik direktör Arne Slot'a büyük bir öfke var. İşte dikkat çeken yorumlardan iki tanesi
- “Bize Salah'ın hızını kaybettiği ve artık yaşlandığı (34) konusunda yalan söylediler. O ise Türkiye'de her hafta şov yapıyor.”
- "Arne Slot'un bizi Salah'ın işinin bittiğine ikna ettiğine inanamıyorum. Onu bedavaya bıraktık ve o hâlâ her şeyi sunabileceğini kanıtlıyor."