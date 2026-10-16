Muhammed Salah, Avrupa futbol tarihine geçti

Trabzonspor, Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio karşısında 4-2'lik galibiyetle başlarken, süper yıldızı Muhammed Salah da bir kez daha Avrupa futbol tarihine geçti.

Mücadelede ilk golün asistini yapan, ikinciyi de kendisi atan salah; UEFA’nın üç büyük kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin üçünde birden hem gol atıp hem de asist yapan futbol tarihindeki 3. oyuncu (Cody Gakpo ve Mario Götze'nin ardından) unvanını elde etti.

Salah'ın bu performansı başta Mısır olmak üzere İngiliz basını ve sosyal medyasında da geniş yer buldu.