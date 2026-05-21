Muslera'nın büyük hatası pahalıya patladı. Su molasında özür diledi, içini döktü
21.05.2026 12:06
Galatasaray sonrası kariyerini Estudiantes'te sürdüren Fernando Muslera'nın maçtaki hatası ülkede gündem oldu.
CONMEBOL Libertadores A Grubu 5. maçında Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin temsilcisi Estudiantes kozlarını paylaştı.
Büyük mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Flamengo oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Pedro kaydetti.
MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA
Galatasaray'dan ayrılığı sonrası kariyerini Estudiantes'te sürdüren Fernando Muslera, yediği goldeki hatasıyla geceye damga vurdu.
Uruguaylı file bekçisi, topu uzaklaştırmak istediği anda başarılı olamadı ve meşin yuvarlak, Pedro'nun önüne düştü. Vuruşunu yapan Pedro, topu ağlarla buluşturdu.
SU MOLASINDA ÖZÜR DİLEDİ
Arjantin basınının haberine göre maçta su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera, yaptığı hata nedeniyle arkadaşlarından özür diledi.
Teknik direktör Medina'nın ise oyuncusu teselli edip "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandığı aktarıldı.