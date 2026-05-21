Muslera'nın büyük hatası pahalıya patladı. Su molasında özür diledi, içini döktü

Arjantin basınının haberine göre maçta su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera, yaptığı hata nedeniyle arkadaşlarından özür diledi.

Teknik direktör Medina'nın ise oyuncusu teselli edip "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandığı aktarıldı.