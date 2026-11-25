Uzun yıllardır Avrupa'ya yayılmayı ve FIBA ile ortaklaşa NBA Europe projesini hayata geçirmeyi planlayan NBA yönetimi, Avrupa genelinde inşa edilecek yeni ve yenilenecek basketbol salonları ile çevrelerindeki eğlence bölgeleri için en az 10 milyar Euro kaynak yaratılmasına yardımcı olacağını açıkladı.

Bu girişim; Apollo Sports Capital, Ares Management, KKR bünyesindeki Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street ve Stonepeak gibi önde gelen küresel yatırımcıları bir araya getirecek.

Bu program Avrupa organizasyonunda takım sahibi olacak yatırımcıları seçme sürecinden ayrı tutulacak. Bunun yerine, potansiyel kulüplere ve takım sahibi gruplara uzun vadeli sermayeye ve ligin modern tesisler geliştirme konusundaki deneyimine erişim sağlamayı amaçlıyor.