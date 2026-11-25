NBA, Avrupa'ya yerleşmek için para musluklarını açtı
25.11.2026 18:37
NBA Başkanı Adam Silver, 2027'de hayata geçirmeyi planladıkları NBA Europe projesi için 10 milyar Euro'luk kaynak yaratacaklarını açıkladı. Yeni yatırımcılarla bu rakamın daha da artması bekleniyor.
KULÜPLERE MODERN TESİSLER İNŞA ETMESİ İÇİN KAYNAK OLACAK
Uzun yıllardır Avrupa'ya yayılmayı ve FIBA ile ortaklaşa NBA Europe projesini hayata geçirmeyi planlayan NBA yönetimi, Avrupa genelinde inşa edilecek yeni ve yenilenecek basketbol salonları ile çevrelerindeki eğlence bölgeleri için en az 10 milyar Euro kaynak yaratılmasına yardımcı olacağını açıkladı.
Bu girişim; Apollo Sports Capital, Ares Management, KKR bünyesindeki Arctos, Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street ve Stonepeak gibi önde gelen küresel yatırımcıları bir araya getirecek.
Bu program Avrupa organizasyonunda takım sahibi olacak yatırımcıları seçme sürecinden ayrı tutulacak. Bunun yerine, potansiyel kulüplere ve takım sahibi gruplara uzun vadeli sermayeye ve ligin modern tesisler geliştirme konusundaki deneyimine erişim sağlamayı amaçlıyor.
GALATASARAY, PROJENİN TÜRKİYE'DEKİ EN GÜÇLÜ ADAYI
Lig, FIBA ile ortaklaşa yürütülecek bu girişim için potansiyel kulüp sahipleri ve ortaklarla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye'den de Galatasaray bu projede güçlü adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 10 Ekim'deki mali genel kurulda “Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır.” açıklamasını yapmıştı.
ADAM SILVER: KULÜPLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT
NBA Başkanı Adam Silver, modern spor salonlarının ve bağlantılı kalkınma projelerinin, takımların ticari yapılarını güçlendirirken seyirci deneyimini de iyileştirebileceğini söyledi.
Silver yaptığı açıklamada, "Kulüplerin hem Avrupa basketbolunu tanımlayan eşsiz gelenekler üzerine inşa edilen hem de taraftar deneyimini üst seviyeye taşıyıp çok daha fazla canlı etkinliğe ev sahipliği yapacak tesisler geliştirmelerine yardımcı olmak için önemli bir fırsat görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Yatırımcılar ise Avrupa şehirlerindeki spor salonlarına ve daha geniş kapsamlı altyapı projelerine milyarlarca Euro yatırım yapma potansiyeli gördüklerini ifade etti.
SADECE SALON DEĞİL YAŞAYAN MERKEZLER OLACAK
NBA, yerel koşullara bağlı olarak projelerin spor salonlarının ötesine geçip konutları, ofisleri, restoranları, mağazaları ve kamusal alanları da kapsayabileceğini açıkladı.
Bu tesislerin, basketbol maçlarının yanı sıra konserlere ve diğer etkinliklere de ev sahipliği yaparak yıl boyunca yaşayan cazibe merkezleri olarak hizmet verecek şekilde tasarlanacağı belirtildi.
Her bir projenin nihai ölçeği ve finansman yapısı; yerel ekonomik koşullara, ortaklara ve geliştirme fırsatlarına bağlı olacak. NBA, gruba yeni yatırımcıların katılmasıyla birlikte toplam sermaye taahhütlerinin zamanla 10 milyar Euro'yu aşmasını beklediğini bildirdi.
15 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YARATACAK
NBA tarafından paylaşılan ve The Sports Consultancy tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre, yeni ligin ilk on yılında Avrupa genelinde 24 milyar Euro'dan fazla brüt katma değer yaratabileceği, yıllık yaklaşık 15.000 tam zamanlı eşdeğer istihdamı destekleyebileceği ve 70 milyona yakın seyirci çekebileceği tahmin ediliyor. Bu öngörüler, yeni inşa edilen veya yenilenen salonlara bağlı ekonomik faaliyetleri de kapsıyor.
NBA, girişime son şeklini verirken ilgili yatırımcılar, proje geliştiricileri ve kulüplerle görüşmelerine devam edeceğini açıkladı.
İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, bu ekiplerin 12'sinin kalıcı lisans sahibi kulüplerden oluşması öngörülüyor. Kalıcı lisans verilecek 12 kulüpten birinin de İstanbul merkezli olması bekleniyor.
ULEB de NBA'in bu atağına karşı gelecek sezondan itibaren takım sayısını 24'e yükselterek kulüplere daha fazla mali kaynak sağlayacak projeler üreteceğini açıklamıştı.