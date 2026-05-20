Ne Osimhen ne de Barış Alper. Galatasaray'da bu kez Okan Buruk'a talip çıktı

20.05.2026 16:34

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste dördüncü kez şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk'a teklif yapacak kulüp açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

 

Kadrosunda bulunan yıldızlar Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira gibi isimler için teklif alan sarı-kırmızılı kulüpte bu kez teknik direktör Okan Buruk'a talip çıktı.

İLK SIRADA BURUK VAR

TuttoMercato'nun haberine göre Lazip Sportif Direktörü Angelo Fabiani, teknik direktör adayları lsitesinde ilk sıraya Okan Buruk'u yazdı.

BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

Haberde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste başarılar yakalaması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki dikkat çeken performansı sonrası Lazio'nun Buruk'u takip ettiği belirtilirken, Sarri sonrası ilk aday olarak belirlediği yazıldı.

TOTTENHAM'I REDDETTİ, AL ITTIHAD TEKLİF YAPACAK

Deneyimli çalıştırıcının Roberto De Zerbi'den önce Tottenham'ı reddettiği aktarılırken, Al Ittihad'ın da Buruk'a teklif yapacağı vurgulandı.

ALTERNATİF İSİMLER

Lazio'nun Buruk'la anlaşamaması halinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini alternatif olarak belirlediği kaydedildi.

BURUK'UN GALATASARAY PERFORMANSI

4 sezondur Galatasaray'ın başında yer alan 52 yaşındaki teknik adam; 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet alarak 2.27'lik puan ortalaması tutturdu.