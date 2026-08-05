Neymar çıldırdı, taraftarın kız arkadaşına öpücük attı

Brezilya basınına konuşan Remo Başkanı Carlos Texeira, "Birçok çocuğun idolü olan o serseri Neymar, burada saçma sapan hareketler yaptıktan sonra gelip bizi kışkırttı. Biz de o adam gibi bir sürü serseriyi putlaştırdığımız için suçluyuz." dedi.