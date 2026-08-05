Neymar çıldırdı, taraftarın kız arkadaşına öpücük attı
05.08.2026 18:57
Brezilya'da Santos forması giyen Neymar, kupa maçı sonrası adeta çılgına döndü ve taraftarlarla tartıştı.
Brezilya Kupası son 16 turu rövanşında Remo ile Santos karşı karşıya geldi.
Evandro Almeida Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Santos'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Neymar'ın asistinde Rony kaydetti.
Bu skorun ardından Santos, adını çeyrek finale yazdırdı.
NEYMAR ÇILGINA DÖNDÜ
Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, karşılaşmanın ardından rakip takım taraftarlarıyla atıştı.
RAKİP TARAFTARIN KIZ ARKADAŞINA ÖPÜCÜK ATTI
Maç bitiminde soyunma odasına doğru ilerleyen Neymar, tartıştığı rakip takım taraftarının kız arkadaşına öpücük atarken görüntülendi. Brezilyalı futbolcu, hareketiyle birlikte “Bu senin eşin için” ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki futbolcu, maçta kendisine gösterilen tepkiye karşılık olarak soyunma odası çıkışında bekleyen taraftarlara ateş püskürdü.
Remo taraftarlarına "Elendiniz", "Santos budur" şeklinde bağıran Neymar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle soyunma odasına güçlükle sokuldu.
"SERSERİ NEYMAR"
Brezilya basınına konuşan Remo Başkanı Carlos Texeira, "Birçok çocuğun idolü olan o serseri Neymar, burada saçma sapan hareketler yaptıktan sonra gelip bizi kışkırttı. Biz de o adam gibi bir sürü serseriyi putlaştırdığımız için suçluyuz." dedi.