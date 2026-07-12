Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde
12.07.2026 03:50
İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığı maçta Norveç'ten Alexander Sörloth'un değerlendiremediği pozisyon sosyal medya gündemine oturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürerken, Norveç ile İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçında yaşananlar dikkat çekti.
Karşılaşma, İngiltere'nin 120 dakika sonunda 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken turnuvaya veda eden Norveç'te faturanın bir kısmı Alexander Sörloth'a kesildi.
O POZİSYON GÜNDEMDE
Müsabakanın 36. dakikasında Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçen Norveç, golün ardından baskısını artırdı.
İngiltere'ye karşı 44. dakikada önemli bir fırsat yakalayan Norveç'te Alexander Sörloth'un değerlendiremediği pozisyon dünya gündemine oturdu.
Hızlı hücuma çıkan Norveç'te rakip yarı alanın sağında topla buluşan Sörloth, 2'ye 1 pozisyonda takım arkadaşı Erling Haaland'a pas atmak yerine pozisyonu kendi tamamlamak istedi.
İngiltere savunmasının geri dönmesi ve Sörloth'un ağır kalmasının ardından golcü oyuncu kaleyi denedi ancak defans araya girerek tehlikeyi önledi.
Norveç'in uzatma dakikalarında gol yemesi ve turnuvaya veda etmesinin ardından sosyal medyadaki Norveçli futbolseverler, Sörloth'un pozisyonunun ekran görüntüsünü paylaşarak "Maç burada bitti" yorumunu yaptı.
Ayrıca bu pozisyondan yaklaşık iki dakika sonra İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.