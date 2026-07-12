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Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde

12.07.2026 03:50

NTV - Haber Merkezi

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İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale çıktığı maçta Norveç'ten Alexander Sörloth'un değerlendiremediği pozisyon sosyal medya gündemine oturdu.

Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden sürerken, Norveç ile İngiltere arasında oynanan çeyrek final maçında yaşananlar dikkat çekti.

 

Karşılaşma, İngiltere'nin 120 dakika sonunda 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken turnuvaya veda eden Norveç'te faturanın bir kısmı Alexander Sörloth'a kesildi.

O POZİSYON GÜNDEMDE 1
Reuters

O POZİSYON GÜNDEMDE

Müsabakanın 36. dakikasında Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçen Norveç, golün ardından baskısını artırdı.

 

İngiltere'ye karşı 44. dakikada önemli bir fırsat yakalayan Norveç'te Alexander Sörloth'un değerlendiremediği pozisyon dünya gündemine oturdu.

Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde 2
Sosyal Medya

Hızlı hücuma çıkan Norveç'te rakip yarı alanın sağında topla buluşan Sörloth, 2'ye 1 pozisyonda takım arkadaşı Erling Haaland'a pas atmak yerine pozisyonu kendi tamamlamak istedi.

Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde 3
Reuters

İngiltere savunmasının geri dönmesi ve Sörloth'un ağır kalmasının ardından golcü oyuncu kaleyi denedi ancak defans araya girerek tehlikeyi önledi.

Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde 4
Reuters

Norveç'in uzatma dakikalarında gol yemesi ve turnuvaya veda etmesinin ardından sosyal medyadaki Norveçli futbolseverler, Sörloth'un pozisyonunun ekran görüntüsünü paylaşarak "Maç burada bitti" yorumunu yaptı.

Norveç'i Sörloth yaktı. İngiltere maçındaki o pozisyon dünya gündeminde 5
Reuters

Ayrıca bu pozisyondan yaklaşık iki dakika sonra İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi.