Okan Buruk, Barcelona maçında olmayacak 2 ismi açıkladı

Her maça olduğu gibi Barcelona karşısına da galibiyet için çıkacaklarını belirten Buruk, "Birincisi UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olduğu, ikincisi Barcelona'ya karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı bizim için çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Oyuncuların böyle maçlara hazırlanmaları çok daha farklı oluyor." diye konuştu.

Barcelona'nın bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakayı da kazandığını hatırlatan Buruk, "Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyi performansımızı gösterdiğimizde stadımızda önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanamasak bile oyun alarak çok iyi işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız ama karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.