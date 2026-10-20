Okan Buruk: Beş maçlık kritik serinin ilk ayağı bizi bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Şampiyonlar Ligi heyecanını her maç öncesinde yaşıyoruz. İyi başlamadığımızı biliyoruz. İyi başlama şansımız var mıydı? Vardı. Lizbon maçı bizim için iyi bir başlangıç yapma fırsatıydı ancak bunu değerlendiremedik. Barcelona maçı ise çok zor bir maçtı. Şu anda çok formda bir takıma karşı oynadık. İlk devrelerinde ümitlendiğimiz, belki de iki maçın ilk yarılarında daha iyi oynadığımız ancak ikinci yarılarda aynı performansı gösteremediğimiz maçlar yaşadık.

Bu nedenle yarın 90 dakikaya oyunu yaymak bizim için önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz şu anda kendi liginde üst sıralarda, ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadılar ve yarın yeni teknik direktörleri bizimle ilk maçına çıkacak. Bu sezonki performansına baktığımızda iyi başladığını görüyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde onlar da bizim gibi iki maçını kazanamadı.

Kendi sahalarında onlar için de önemli bir fırsat. Taraftarlarının desteğiyle en iyisini yapmaya çalışacaklar. Rakibimizde eksikler de var. Biz de daha önceki maçlarda benzer durumlar yaşadık. Son lig maçındaki sakatlığı nedeniyle Leao’yu buraya getiremedik. Diğer oyuncularımızla birlikte kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü kritik bir maça çıkıyoruz. Ancak rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu da biliyoruz. Yarın bizi çok önemli bir maç bekliyor.