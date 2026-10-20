Okan Buruk: Beş maçlık kritik serinin ilk ayağı bizi bekliyor
20.10.2026 22:46
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lille maçıyla başlayacak 5 maçlık seride alacağımız puan veya puanlar Şampiyonlar Ligi'nde geleceğimizi belirleyecek" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Şampiyonlar Ligi heyecanını her maç öncesinde yaşıyoruz. İyi başlamadığımızı biliyoruz. İyi başlama şansımız var mıydı? Vardı. Lizbon maçı bizim için iyi bir başlangıç yapma fırsatıydı ancak bunu değerlendiremedik. Barcelona maçı ise çok zor bir maçtı. Şu anda çok formda bir takıma karşı oynadık. İlk devrelerinde ümitlendiğimiz, belki de iki maçın ilk yarılarında daha iyi oynadığımız ancak ikinci yarılarda aynı performansı gösteremediğimiz maçlar yaşadık.
Bu nedenle yarın 90 dakikaya oyunu yaymak bizim için önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz şu anda kendi liginde üst sıralarda, ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon teknik direktör değişikliği yaşadılar ve yarın yeni teknik direktörleri bizimle ilk maçına çıkacak. Bu sezonki performansına baktığımızda iyi başladığını görüyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde onlar da bizim gibi iki maçını kazanamadı.
Kendi sahalarında onlar için de önemli bir fırsat. Taraftarlarının desteğiyle en iyisini yapmaya çalışacaklar. Rakibimizde eksikler de var. Biz de daha önceki maçlarda benzer durumlar yaşadık. Son lig maçındaki sakatlığı nedeniyle Leao’yu buraya getiremedik. Diğer oyuncularımızla birlikte kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü kritik bir maça çıkıyoruz. Ancak rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu da biliyoruz. Yarın bizi çok önemli bir maç bekliyor.
"BEŞ MAÇ ÇOK KRİTİK"
Fikstüre gerçekçi baktığımızda her maçtan puan ve galibiyet bekliyorsunuz. Ancak özellikle önümüzde oynayacağımız beş maç bizim için çok kritik. Bu beş maçın ilki yarın. Bir üst tura çıkabilmek için bu karşılaşmalarda çok önemli puanlar toplamamız gerekiyor. Yarın alacağımız puanlar bizi üst sıralarda tutacak. Aynı durum rakibimiz için de geçerli. İki takım açısından da yukarıya doğru bir kırılma maçı olacak.
Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyledim. Fransa Ligi’nde üst sıraları zorluyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde Betis maçında duran toplardan goller yediler ancak maçın içinde kalmayı başardılar ve öne de geçtiler. Farklı oyunları oynayabilen bir takım. Rakibimizin eksikleri var ama kendi sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Bizim için de bu beş maç çok kritik. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız ve elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."
YUNUS AKGÜN: "BERKE ÇOK İYİ AMA YARIN ARA VERSE İYİ OLUR"
Yunus Akgün de Lille'nin kaliteli bir takım olduğunu ve kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi. Akgün, Lille'de forma giyen Berke Özer için de konuştu:
"Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Lille kaliteli bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanıp çıkış yapmak istiyoruz. Camiamızı, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir maç. Bu seviyede her maç zor ama kendi gücümüzü ve kalitemizi biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hocamızın dün doğum günüydü, bir sözümüz var. Galibiyet hediye etmek istiyoruz.
Sağ açık, sol açık, forvet arkası... Hocam zaten oralarda görev veriyor. Her yerde oynayabiliyorum. Forvet pozisyonunda akademide U14, U15, U16'da forvet oynamıştım. Boyum kısa olduğu için kanata evrildim. İtalya maçında açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne zaman görev verilirse Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Sağ açık, sol açık, 10 numara benim için daha iyi.
Berke'yi kişilik olarak çok seviyorum. Alt yaş milli takımlarında çok sayıda maça çıktık. U17 Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Lille'de çok iyi performans sergiliyor. Yarınki maçta mola verirse iyi olur ama buradan da ona başarılar diliyorum."