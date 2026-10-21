Okan Buruk: Bir dileğim vardı. Yarısı gerçekleşti, şimdi sıra diğer yarısında

Sarı-kırmızılı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yandan 1-0 öne geçiyorsunuz ve buna seviniyorsunuz. Ancak benim bile aklımın bir köşesinde önceki iki maç vardı. Öne geçtiğimiz maçlarda yaşadıklarımızı düşünüyorsunuz. Bunlar bazen psikolojik olarak etkileyebiliyor.

Ancak 2-1'den sonra da gol pozisyonlarına yaklaşmaya başladık. Biraz daha becerikli olmamız gerekiyordu. İkinci golde Sallai'nin klas hareketleri ve yaptığı orta, Batak'ın ceza sahası içinde doğru yerde olması ve ön direğe yaptığı koşu etkiliydi. Böylece skoru 2-2'ye getirdik. Devre arasına bu skorla girdikten sonra ikinci yarıda da oyunumuzu geliştirdik. Güzel bir maç oldu. Hem iyi oyun hem de galibiyet insanı sevindiriyor. İyi oynamak, goller atmak ve oyuncularımızın skora katkı sağlaması bizim için çok önemli.

BİZİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Oyuncularıma da söyledim; burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorsak bu maç çok önemliydi, çok kritikti. Bugün çok iyi işler yaptılar. Hepsini tebrik etmek istiyorum.

Ayrıca stadın her yerinde yine Türk taraftarlar vardı. Bizi burada desteklediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Otelin önüne ve havaalanına kadar gelip her yerde yanımızda oluyorlar. Onların katkısını da unutmamak gerekiyor. Maç boyunca bize çok büyük destek verdiler. Sadece Galatasaray taraftarına değil, bugün bizi burada desteklemeye gelen bütün Türk taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Aralarında Galatasaraylı olmayanlar da olabilir. Hepsine minnettarız."