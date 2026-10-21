Okan Buruk: Bir dileğim vardı. Yarısı gerçekleşti, şimdi sıra diğer yarısında
21.10.2026 23:23
Son Güncelleme: 21.10.2026 23:24
Lille maçından önce doğum günü pastasını keserken tuttuğu dileği açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hem Lille maçını hem de derbiyi kazanmayı diledim. İlki tamam; sıra derbide" dedi.
"BU MAÇI GERİDE BIRAKIP DERBİYE HAZIRLANACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-2'lik galibiyetinin ardından pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye atıfta bulundu.
Buruk, "Ben de doğum günü pastasını keserken bu hafta için bir dilekte bulunmuştum. Çok önemli bir haftaydı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığımız Lille maçını kazanmak, ardından da derbiyi kazanmak istiyorduk. İlkini bugün başardık. Şimdi hedefimiz, bir an önce bu maçı geride bırakıp derbiye hazırlanmak. Elbette güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama beş gün sonra bir derbi maçımız var. En kısa zamanda o maça hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
"DEPLASMAN GALİBİYETİ AYRICA MUTLU ETTİ"
Deplasmanda kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Geçen sezon bunu yalnızca Ajax deplasmanında yaşamıştık. Bence Lizbon'da da buna yaklaşabileceğimiz bir maç oynamıştık. Bugünkü maça benzer bir karşılaşmaydı ama orada galibiyeti alamamıştık. Burada deplasmanda kazanmak benim için gerçekten çok sevindirici. Birincisi, deplasmanda kazanmak; ikincisi de puan durumundaki yerimizi yükseltmek.
Dün de söyledim, önümüzdeki beş maç çok kritikti. Geçen sezon son maça daha garanti bir şekilde gitmiştik. Bu sezon ise Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz. Bu nedenle bu beş maç çok önemliydi. İlkini kazandık, bunun için mutluyum" ifadesini kullandı.
"GERİ DÜŞTÜK AMA KAZANMAYI BAŞARDIK"
Maçın tamamında oyuna konsantre olduklarını vurgulayan genç teknik adam, "Bence oyuna başladığımız andan bitiş düdüğüne kadar aynı istek ve konsantrasyonla oynadık. Sürekli önde oynamaya çalıştık. Bu benim için önemliydi. Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık. Dün basın toplantısında da söylemiştim; geriye düştüğümüzde buna tepki vermemiz gerekiyor. Bence 90 dakikaya yayılan iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra öne geçtik ve 4-2'lik skoru yakaladık. Oyun disiplinimizi bırakmadık. Daha iyi çıkışlar yapabilseydik skoru daha da artırabilirdik" dedi.
Lille'in kalitesine de vurgu yapan Buruk, "Elbette iyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara sahipler ve kendi sahalarında mücadele ediyorlar. Fransa Ligi'nde şu anda bizimle aynı puandalar ve liderlik yarışındalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gelebilmek için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" yorumunu yaptı.
"ÖNE GEÇİNCE ÖNCEKİ MAÇLAR AKLIMA GELDİ"
Sarı-kırmızılı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yandan 1-0 öne geçiyorsunuz ve buna seviniyorsunuz. Ancak benim bile aklımın bir köşesinde önceki iki maç vardı. Öne geçtiğimiz maçlarda yaşadıklarımızı düşünüyorsunuz. Bunlar bazen psikolojik olarak etkileyebiliyor.
Ancak 2-1'den sonra da gol pozisyonlarına yaklaşmaya başladık. Biraz daha becerikli olmamız gerekiyordu. İkinci golde Sallai'nin klas hareketleri ve yaptığı orta, Batak'ın ceza sahası içinde doğru yerde olması ve ön direğe yaptığı koşu etkiliydi. Böylece skoru 2-2'ye getirdik. Devre arasına bu skorla girdikten sonra ikinci yarıda da oyunumuzu geliştirdik. Güzel bir maç oldu. Hem iyi oyun hem de galibiyet insanı sevindiriyor. İyi oynamak, goller atmak ve oyuncularımızın skora katkı sağlaması bizim için çok önemli.
BİZİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜRLER
Oyuncularıma da söyledim; burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorsak bu maç çok önemliydi, çok kritikti. Bugün çok iyi işler yaptılar. Hepsini tebrik etmek istiyorum.
Ayrıca stadın her yerinde yine Türk taraftarlar vardı. Bizi burada desteklediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Otelin önüne ve havaalanına kadar gelip her yerde yanımızda oluyorlar. Onların katkısını da unutmamak gerekiyor. Maç boyunca bize çok büyük destek verdiler. Sadece Galatasaray taraftarına değil, bugün bizi burada desteklemeye gelen bütün Türk taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Aralarında Galatasaraylı olmayanlar da olabilir. Hepsine minnettarız."