Okan Buruk çılgına döndü, Galatasaray harekete geçti

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI..."



"Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir oyun oynadık. Kalemize gelemeyen bir rakip. Her şey çok iyi giderken kolay bir gol yedik. 1-1, okay. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi ama bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi... Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bugün Norveçli hakemi görünce, daha önce İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle... Vermediği kırmızı kart ve penaltı kararıyla takımımızı çok düşürdü."

"FRANKFURT MAÇINDA DA BU OLMUŞTU"



"Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Frankfurt maçında da bu olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi ve baskın oynadık. 2-1'den sonra öz güvenimizi yükseltip bu maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi.



Hakem her şeyle aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Böyle bir hakem yönetiminin rakiple hiçbir alakası yok. Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, hiçbir şeye karışmadı kendisi, keşke o da stadyuma gelseydi. ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltıyı hakeme bildirseydi."