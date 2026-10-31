Okan Buruk: Galatasaray taraftarının başı hep dik olacak, takımıyla gurur duyacak
31.10.2026 00:20
Konyaspor galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedeflerimiz şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Ama önemlisi taraftarın başının hep havada olması" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı.
Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Her kazanılan galibiyet bir sonraki maç için özgüven yaratıyor. Burada asla maç öncesi oyuncular 'Fenerbahçe'yi yendik, Lille'i yendik, yani bu kolay maç olacak' kafasında değillerdi. Bu güzeldi. Biz de o kafada değildik zaten, onları o şekilde hazırlamaya çalıştık. Attığımız duran top golü, erken gol, burada öne geçmemiz bizi maçı biraz daha içinde olmamızı ve kolay kazanmamızı sağladı. Ama rakibimizin de ilk yarıda yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve çok daha rahat rakip kaleye gittiğimiz, çok daha gol pozisyonu yakaladığımız bir şekilde bitti. İlk yarıdaki gibi pozisyon da çok vermedik ikinci yarı. Güzel yanı bu, gol yemeden kapattık." dedi.
Buruk takım performansından mutlu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Ben genel olarak takım performansından mutluyum. Öndeki dört oyuncumuz gol attığı için belki onların performansları daha fazla öne çıkabilir ama hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren bütün oyuncularımızın performansından memnunuz.”
"ÇOK BÜYÜK YILDIZLARIMIZ VAR VE BUNUN İÇİN ŞANSLIYIZ"
Buruk, Leao'nun performansı için de şu yorumu yaptı: "Leao yüzde 100 hazır değil, zaten onu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştı. Belki tam olarak hazır olmadığı dönemlerde de onu oynatmak zorunda kaldık. Kendisi de oynamak istedi. Ardından tekrar bir sakatlık yaşadı ve yine oynadı. Şimdi onu en ideal şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yüzde 100 hazır olduğunda çok önemli bir kanat oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz.
Çok değerli kanat oyuncularına sahip olduğumuz için şanslıyız. Yunus ve Barış gibi iki önemli oyuncumuzun yanında Sane ve Leao gibi çok büyük yıldızlarımız var. İkisi de gerçekten çok kaliteli oyuncular. Bu kalitelerini sahada bazı pozisyonlarda çok net şekilde gösteriyorlar. Böyle bir kanat rotasyonuna sahip olmak bizim için önemli. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız da çok değerli."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü Amedspor maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."
Milli takım aralarındaki sürece de değinen Buruk, yoğun maç takviminin ardından dinlenmenin faydalı olabileceğini ancak milli takımlara giden oyuncuların dönüşte takıma adapte edilmesinin zorluk oluşturduğunu dile getirdi.
"GALATASARAY'IN BAŞARISI TRANSFERLERLE AÇIKLANAMAZ"
Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısının yalnızca yapılan transferlerle açıklanamayacağına değinerek, şunları kaydetti:
"Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz. Yani parayla dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Bunda herkesin payı var. Hepimiz bir bütün olduğunda çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakaladığımızı görüyorum."
Buruk, takımın performansını geliştirmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için tabii ki önemli. Bunu son maçta da gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak son maça kadar olan 5 maç çok önemli. Burası bizi o ilk 24, ilk 16 nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Stuttgart ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek, bir sonraki tura geçmek için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri hayal ediyoruz. Tabii ki taraftarımız da hayal ediyor ki bunu statta gösterdik." ifadelerini kullandı