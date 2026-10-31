Okan Buruk: Galatasaray taraftarının başı hep dik olacak, takımıyla gurur duyacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Her kazanılan galibiyet bir sonraki maç için özgüven yaratıyor. Burada asla maç öncesi oyuncular 'Fenerbahçe'yi yendik, Lille'i yendik, yani bu kolay maç olacak' kafasında değillerdi. Bu güzeldi. Biz de o kafada değildik zaten, onları o şekilde hazırlamaya çalıştık. Attığımız duran top golü, erken gol, burada öne geçmemiz bizi maçı biraz daha içinde olmamızı ve kolay kazanmamızı sağladı. Ama rakibimizin de ilk yarıda yarattığı şanslar vardı. İkinci yarı çok daha üstün ve çok daha rahat rakip kaleye gittiğimiz, çok daha gol pozisyonu yakaladığımız bir şekilde bitti. İlk yarıdaki gibi pozisyon da çok vermedik ikinci yarı. Güzel yanı bu, gol yemeden kapattık." dedi.

Buruk takım performansından mutlu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Ben genel olarak takım performansından mutluyum. Öndeki dört oyuncumuz gol attığı için belki onların performansları daha fazla öne çıkabilir ama hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren bütün oyuncularımızın performansından memnunuz.”