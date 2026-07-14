Okan Buruk, Galatasaray'daki imzayı ve transferi isim vererek duyurdu
14.07.2026 15:06
Son Güncelleme: 14.07.2026 15:11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklama yaptı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon öncesi ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, takımda kalacak ve transfer edilecek oyuncularla ilgili DHA'ya konuştu.
İşte Buruk'un sözleri:
"ENCISO GENİŞ LİSTEMİZDE"
"Julio Enciso da geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri."
BRUNO FERNANDES VE CAN UZUN
Soru: Taraftar Okan Buruk, Bruno Fernandes'i mi, Can Uzun'u mu ister?
Okan Buruk: "İkisi de çok önemli, değerli. Ben olsam ikisini de isterim (Gülerek)"
"DAVINSON SANCHEZ'İN KALMASINI İSTERİM"
"Ben, Davinson Sanchez'in kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek."
"LEMINA İMZAYI ATACAK"
"Lemina inşallah 1-2 gün içerisinde imzayı atacak. Burada özel çalışıyor, saha çalışmalarına daha katılmadı."
"BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCUYU ALDIK"
"Freiburg'dan bir oyuncu vardı zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor. Premier Lig'e gitti 60-70 milyona. Her oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemiyor insanların bunu da bilmesi gerekiyor. Parayı verseniz bile getiremediğiniz oyuncular var. Bu transfer dönemini iyi değerlendirmek gerekiyor ama beğendiğimiz bir oyuncuyu aldık."
"DÜNYA KUPASI, TRANSFERİ GECİKTİRİYOR"
"Genelde her şey çıkıyor. Kiminle görüşsek çıkıyor. Kimsenin duymadığı biri yok, takıma katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Dünya Kupası, transferi geciktiren unsurlardan biri. Beklemek zorunda kalabiliyorsunuz."