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Okan Buruk "Hakemliğini bitiririm" demişti, UEFA o ismi Türkiye maçına atadı

23.09.2026 11:59

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sporting maçı sonrası ateş püskürdüğü hakem, Türkiye-Fransa maçına atandı.

Okan Buruk "Hakemliğini bitiririm" demişti, UEFA o ismi Türkiye maçına atadı
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A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

 

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

HAKEM BELLİ OLDU 1
Reuters

HAKEM BELLİ OLDU

Kritik müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

 

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner.

VAR'A OLAY ATAMA 2
Reuters

VAR'A OLAY ATAMA

Türkiye-Fransa maçının VAR hakemleri de açıklandı. Mücadelenin VAR hakemi Christian Dingert olurken, AVAR'da Johann Pfeifer görev yapacak.

BURUK: "HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM" 3
IHA

BURUK: "HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olduğu maçta VAR hakemi Dingert'e yoğun tepki göstermişti.

 

Buruk, Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında Alman hakem için "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm." demişti.

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