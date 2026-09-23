Okan Buruk "Hakemliğini bitiririm" demişti, UEFA o ismi Türkiye maçına atadı
23.09.2026 11:59
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sporting maçı sonrası ateş püskürdüğü hakem, Türkiye-Fransa maçına atandı.
A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
HAKEM BELLİ OLDU
Kritik müsabakada görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye-Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner.
VAR'A OLAY ATAMA
Türkiye-Fransa maçının VAR hakemleri de açıklandı. Mücadelenin VAR hakemi Christian Dingert olurken, AVAR'da Johann Pfeifer görev yapacak.
BURUK: "HAKEMLİĞİNİ BİTİRİRİM"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olduğu maçta VAR hakemi Dingert'e yoğun tepki göstermişti.
Buruk, Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında Alman hakem için "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm." demişti.