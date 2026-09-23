Okan Buruk "Hakemliğini bitiririm" demişti, UEFA o ismi Türkiye maçına atadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olduğu maçta VAR hakemi Dingert'e yoğun tepki göstermişti.

Buruk, Süper Lig'de Kocaelispor ile oynanan maçın ardından basın toplantısında Alman hakem için "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm." demişti.