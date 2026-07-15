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Okan Buruk, Jose Mourinho'nun öğrencisini istiyor. Muslera devreye girdi

15.07.2026 10:59

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray, Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde için temaslara başladı.

Okan Buruk, Jose Mourinho'nun öğrencisini istiyor. Muslera devreye girdi
Reuters

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Jose Mourinho'nun başında olduğu Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'yi takıma katmak istiyor.

 

KİRALIK OLARAK NABIZ YOKLANIYOR 1
Reuters

KİRALIK OLARAK NABIZ YOKLANIYOR

90 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcu için sarı kırmızılılar kiralama yöntemini deniyor.

 

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Valverde'nin kiralanması için görüşmelere açık olduğunu Real Madrid'e iletti.

MUSLERA VE TORREİRA ETKİSİ 2
Reuters

MUSLERA VE TORREİRA ETKİSİ

Uruguaylı orta sahanın transferi için Fernando Muslera ve Lucas Torreira da devrede.

 

Muslera ve Torreira, Galatasaray'daki pozitif ortamı Federico Valverde'ye anlattı.

PERFORMANSI 3
Reuters

PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde 446 maça çıktı.

 

Bu maçlarda 44 gol atan yıldız futbolcu, 48 gollük asist yapmıştı.