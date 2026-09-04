Okan Buruk maç sonu ateş püskürdü. "Tüm Türkiye'ye sormak lazım"

“Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor.”