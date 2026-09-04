Okan Buruk maç sonu ateş püskürdü. "Tüm Türkiye'ye sormak lazım"
04.09.2026 22:32
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"BÜTÜN TÜRKİYE'YE SORMAK LAZIM"
“Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor.”
"BURADA KAZANMAK ÖNEMLİ"
"Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli."
"MUTLUYUZ"
"İyi bir takıma karşı oynadık. Burası zor bir deplasman. İyi bir hocaları, iyi bir kadroları var. Onlar da maçın içinde büyük tehlike yarattılar. Kazanan biz olduk, mutluyuz ve liderliğimizi sürdürüyoruz."