Okan Buruk maç sonu hakeme ateş püskürdü. "Böyle bir seviyede olmaz"

"Hakem her şeyle aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Böyle bir hakem yönetiminin rakiple hiçbir alakası yok. Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, hiçbir şeye karışmadı kendisi, keşke o da stadyuma gelseydi. ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltıyı hakeme bildirseydi."