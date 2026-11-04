Okan Buruk: Önümüzdeki 3 maç bizim için çok önemli

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçları kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Bunları kazandığınız takdirde ilk 8 ve 16’yı hayal ediyorsunuz. Ana amaç ilk 24’ünde içerisinde olmak. En kötü senaryo ilk 24 içinde olmak. Öbür maçları kazandığımızda bizi nereye götürür bunu görmek gerekiyor. Bir sonraki maçı sahamızda Aston Villa ile oynayacağız. Bu 3 maç bizim için kritik. Bizim sıralamamızı belirleyecek 3 maç. En maç Paris Saint Germain deplasmanı. En fazlasını almak istiyoruz. Maç maça göreceğiz ama hayalimiz hepsini kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

Ligi de aynı şekilde devam ettireceklerini vurgulayan Buruk, "Bir rakibimiz yok, bize en yakın Amedspor, onun arkasından Trabzonspor var. Rakiplerin puan kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki tarafı da aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. İki tarafı da oynayabilecek kadromuz var" diyerek sözlerini tamamladı.