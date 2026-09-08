Okan Buruk sakatlık tartışmalarına cevap verdi. ''Nereden çıktı bilmiyorum''
08.09.2026 21:41
Son Güncelleme: 08.09.2026 22:03
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz takımı Sporting ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak.
Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynayıp, Arsenal dışında sahalarında kazanmadıkları maç yok. Çok iyi bir kadroları var. Önemli eksiklerimiz var ama oyuncularıma her zaman olduğumu güveniyorum.'' açıklamasını yaptı.
Buruk'ın açıklamaları şöyle:
''Kolay bir maç olmayacak. Önemli eksiklerimiz var ama yarın çıkıp maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Abdülkerim'in sakatlık haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da… Oynayabilecek durumda.''
SENELER ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİZBON GALİBİYETİNİ HATIRLATTI
“Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var biraz. Başakşehir teknik direktörüyken 4-1 kazandığımız maç sonrası hoca değişikliği oldu ve Amorim geldi daha sonra şampiyon oldular. (Gülerek) Beni de iyi karşılayacaklarını düşünüyorum.
İleride oynayacak oyuncularla ilgili son kararı yarın vereceğiz. Rakibimiz çok iyi bir teknik adama sahip. İyi oyuncular, iyi taraftar grubu var. İlk maç hep çok önemlidir. 2 gündür ilk maç heyecanını yaşıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
İyi özellikleri çok fazla bir takım. Maç başladıktan sonraki konsantrasyon en önemli şeylerden biri. Geçen seneye baktığımızda rakibimizde değişiklikler var tabii ki. Maç başladıktan sonra net bir şekilde göreceğiz.”
“Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak için düşüneceğimiz oyunculardan biri.”