Okan Buruk sakatlık tartışmalarına cevap verdi. ''Nereden çıktı bilmiyorum''

“Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var biraz. Başakşehir teknik direktörüyken 4-1 kazandığımız maç sonrası hoca değişikliği oldu ve Amorim geldi daha sonra şampiyon oldular. (Gülerek) Beni de iyi karşılayacaklarını düşünüyorum.

İleride oynayacak oyuncularla ilgili son kararı yarın vereceğiz. Rakibimiz çok iyi bir teknik adama sahip. İyi oyuncular, iyi taraftar grubu var. İlk maç hep çok önemlidir. 2 gündür ilk maç heyecanını yaşıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

İyi özellikleri çok fazla bir takım. Maç başladıktan sonraki konsantrasyon en önemli şeylerden biri. Geçen seneye baktığımızda rakibimizde değişiklikler var tabii ki. Maç başladıktan sonra net bir şekilde göreceğiz.”