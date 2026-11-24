Galatasaray'ın başında İngiliz takımlarına karşı 6. maçında 5'inci galibiyetini alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Bu gece şehitlerimiz var. Kazandığımız için mutluyuz ama bu haberler bizi üzüyor Oyuna gelince taktik olarak da fiziksel olarak da en iyi oynadığımız maçlardan biriydi.

Çok aşırı pozisyon üretmedik. Tabi ki rakibimizin oyunu da buna yakındı. Ama ikinci yarı hem oyun olarak hem hem fiziksel olarak ön alan baskısıyla rakibi kalemize getirmedik.

Toplam 4 şut, isabetli şutları yok. Taktiksel olarak iyi işler yaptık ama fiziksel olarak da bir Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak bence en önemli şeylerden biri.

İlk 20-25 dakikayı çıkarırsak oyunun kalanında rakibe büyük üstünlük sağladık.