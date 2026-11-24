Okan Buruk. "Taraftarın desteğiyle birleşen takım oyunu galibiyeti getirdi."
24.11.2026 23:23
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcuların sahadadaki mücadelesi, taraftarların da tribündeki enerjisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetleri getirdiğini söyledi.
Galatasaray'ın başında İngiliz takımlarına karşı 6. maçında 5'inci galibiyetini alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Bu gece şehitlerimiz var. Kazandığımız için mutluyuz ama bu haberler bizi üzüyor Oyuna gelince taktik olarak da fiziksel olarak da en iyi oynadığımız maçlardan biriydi.
Çok aşırı pozisyon üretmedik. Tabi ki rakibimizin oyunu da buna yakındı. Ama ikinci yarı hem oyun olarak hem hem fiziksel olarak ön alan baskısıyla rakibi kalemize getirmedik.
Toplam 4 şut, isabetli şutları yok. Taktiksel olarak iyi işler yaptık ama fiziksel olarak da bir Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak bence en önemli şeylerden biri.
İlk 20-25 dakikayı çıkarırsak oyunun kalanında rakibe büyük üstünlük sağladık.
Bunda da tabi ki muhteşem taraftarımızın desteğiyle birleşen takım oyunumuz etken oldu. O oyunu oynuyoruz onlar bize destek veriyor.
Oyuncularımın hepsinin alınlarından öpmek gerekiyor gerçekten. Başlayan, giren-çıkan hepsi aynı istepi gösterdi. Deniz'i gördük.
Kafasına aldığı darbe sonrası bu şekilde oyuna devam etti ve yüzde 100'ünü verdi.
Rakibe hiç pozisyon vermediğimiz ve onların yarı sahasında oynadığımız bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Bizi destekleyen bütün taraftarlara bu galibiyeti armağan ediyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum.
Deniz Gül burnuna darbe aldı, yarıldı. Yarın ve sonrası daha zor olacak. Beşiktaş maçının pazartesi olması avantaj.
Oynayanları dinlendireceğiz, sakatları iyileştirmeye çalışacağız.
Aslında lig aşamasına iyi başlamamıştık.
Lisbon maçını kazanabilirdik. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı kolay goller yedik. İkinci maç Barcelona idi.
Aradaki 5 maç önemliydi PSG maçına kadar. Ama dışarda Lille içerde Stuttgart ve Aston Villa'yı yenmek önemliydi. Feyenoord ve AEK maçları sıralamamızı gösterecek ve biz hepsini kazanmak istiyoruz."