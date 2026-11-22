Okan Buruk'tan kırmızı kart cevabı. "Şoke oldum, her şey belli"
22.11.2026 16:03
Son Güncelleme: 22.11.2026 16:09
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının bitimiyle gördüğü kırmızı kart için konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u ağırlamıştı.
Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maç sonrası yaşananlar gündeme oturmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bitiş düdüğünün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü.
Tecrübeli çalıştırıcı, hakem Ali Şansalan ile yaptığı konuşmayı ve kırmızı kart kararına yönelik tepkisini açıkladı.
İşte Buruk'un sözleri:
"İÇİM ÇOK RAHAT"
"Birincisi tabii ki dün konuşamadım maçtan sonra ama Galatasaray takımının, bu son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar... Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini de yaşarken... Benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart...
Birinci sarı karta gelirsek özellikle topun oyundan çıktığı yer, köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik bir yürüyüşü sonrası taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maç düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit!"
"ŞOKE OLDUM"
"Önce 4. hakemin elini sıktım. Saha içine girerken, yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkamı döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şoke oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum. İçeriye girdikten sonra izin de istedim hakemden konuşmak için. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. "Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık." dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım ben."
"TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VEREN ŞEYLER"
“Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir.”