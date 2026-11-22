"Birincisi tabii ki dün konuşamadım maçtan sonra ama Galatasaray takımının, bu son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar... Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini de yaşarken... Benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart...

Birinci sarı karta gelirsek özellikle topun oyundan çıktığı yer, köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik bir yürüyüşü sonrası taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maç düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit!"