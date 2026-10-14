Okan Buruk'tan maç sonu itiraf. "Şans golü yedik, maç bir anda değişti"

"Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi. 2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok."