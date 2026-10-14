Okan Buruk'tan maç sonu itiraf. "Şans golü yedik, maç bir anda değişti"
14.10.2026 00:37
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"ŞANS GOLÜ YEDİK"
"İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı...."
"MAÇ BİR ANDA DEĞİŞTİ"
"Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı."
"HÜCUM PRES ZORDU"
"Baskı yapıyoruz ama baskılarda "Top kaybedecekler mi?" derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi. 2-0 olsa, belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok."