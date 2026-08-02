Okan Buruk'tan maç sonu transfer ve oyun açıklaması. "Söz veriyorum"
02.08.2026 23:32
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rennes maçı sonrasında konuştu.
Galatasaray, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçında Fransa'nın Rennes ekibiyle karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan ve 6 golün atıldıüı müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Buruk'un sözleri şöyle:
"RENNES GÜÇLÜ BİR TAKIM"
"Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık. Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç. Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Bir çaba ve uğraş var transfer için. Bunu söylediğimde belki bana da kızıyorlar, “Transfer gelmiyor sen de daha tepkini koy” diyorlar. Bu da olabiliyor ama burası Galatasaray. Galatasaray hepimizin takımı. Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Onda yanlış bir şey yok. İyi niyetli bir çalışma var. Başkanımız bu anlamda Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor."
"TARAFTARIMIZA SÖZ VERİYORUM"
"Galatasaray taraftarına söz veriyorum. Sezona güçlü başlayacağız. Güçlü bir kadro kuracağız. 4 senede nasıl yaptıysak yine yapacağız. Taraftarımızın aklında hiç soru işareti olmasın."