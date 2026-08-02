Okan Buruk'tan maç sonu transfer ve oyun açıklaması. "Söz veriyorum"

"Bir çaba ve uğraş var transfer için. Bunu söylediğimde belki bana da kızıyorlar, “Transfer gelmiyor sen de daha tepkini koy” diyorlar. Bu da olabiliyor ama burası Galatasaray. Galatasaray hepimizin takımı. Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Onda yanlış bir şey yok. İyi niyetli bir çalışma var. Başkanımız bu anlamda Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor."