Okan Buruk'tan Mauro Icardi için çarpıcı açıklama. "Bizim için zor, artık aksiyon almak gerekiyor"
14.07.2026 14:45
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezona hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sona eren ve takımda kalması için görüşmelerin sürdüğü Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Buruk'un DHA'ya verdiği özel röportajdaki sözleri şu şekilde:
"GALATASARAY'IN BAŞARISI HER ŞEYİN ÖNÜNDE"
"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle şekilde. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde."
"BİR SAYGISIZLIK GÖRMEDİM"
"Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle. Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."
"BİZİM İÇİN DE ZOR AMA AKSİYON GEREKİYOR"
"Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."