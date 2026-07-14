Okan Buruk'tan Mauro Icardi için çarpıcı açıklama. "Bizim için zor, artık aksiyon almak gerekiyor"

"Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. 4 sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle. Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar."