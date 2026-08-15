Okan Buruk'tan puan kaybı ve transfer yanıtı. "Çok karamsar bir hava var"

"Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur."

"Başka mevkilerle ilgili de düşüncelerimiz olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne kadar kadromuzu en iyi seviyeye getirmek için düşüncelerimiz olacak. Transfer hep hareketli, değişken bir şey. Transfer dönemi içinde değişiklikler yapılabilir."