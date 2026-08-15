Okan Buruk'tan puan kaybı ve transfer yanıtı. "Çok karamsar bir hava var"
15.08.2026 00:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrasında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yı konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçta 2-1 geriye düşen ve beraberlik sayısını 90. dakikada bulan sarı-kırmızılılar, sezona 1 puanla başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"FUTBOLDA BUNLAR VAR"
"İlk yarı oyun çok domineydi, rakip yarı alanda oynadık. Aslında iyi işler yaptık, ürettik. Rakip 1 kere geldi. Kalemize getirmedik zaten. Genel olarak gole yakın oynadığımız bir yarıydı. İkinci yarı da böyle oynadık. Golü de bulduk. Aslında geçiş de yakaladık, 2'inci golü bulabilirdik. 2 dakikada maç döndü. Bir tane uzaktan atılan şut, geriye doğru kaçmamamız gerekiyordu. Sanki adam 30 metreden atamayacakmış gibi. Güzel bir gol oldu. O topa 2 adım atsak şutu kesebilirdik. Sonra bireysel hata. Futbolda bunlar var. Bunlar olacak. Bundan önceki sezonlarda da oldu."
"HİÇBİR TAKIM YÜZDE YÜZ DEĞİL"
"Çok hızlı şekilde negatif hava oldu stadyumda. Oyuncuları da etkiledi. Ben kenardan oyuncuları harekete geçirmeye çalıştım. Devamında yine bir hava yakaladık. Çok pozisyon bulduk. Son dakikada attık. Buraları biraz daha sakin oynayabilirdik. Sonlarda gereksiz fauller yaptık. İnanılmaz pozisyonlar vardı. Çok gol kaçırdık. Kazanmamız gerekiyordu. Yüzde yüz hazır değiliz. Hiçbir takım değil."
"ALIŞIK OLMADIĞIMIZ ŞEYLER"
"Dünya Kupası dönüşü, oyuncular hazırlık döneminde. Bu dönemi kazanarak geçmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk gole kadar rahat, formda bir oyun oynadık aslında. İki golle rüzgar değişti ama buna rağmen pozisyonlara girdik. Üzüldük, üzüleceğiz. Alışık olmadığımız şeyler. Sahamızda hep dominant oynadık. Bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar var. Daha iyisini zamanla yapacağız."
"KARAMSARLIĞI DAĞITMALIYIZ"
"Çok karamsar bir hava var. Bunu dağıtmamız gerekiyor. Oyuna odaklanmak, futbolculara destek vermek gerekiyor. Galatasaray birlikte olduğunda, birbirimizi yükselttiğimizde güçlü olduk. Bunu artırmak gerekiyor. Bunun transferle artması gerekiyor. Oyuncuların, benim performansımın artması gerekiyor. Taraftar da bunu görünce destek verecek."
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
"Haftaya Erzurum deplasmanına gideceğiz. Kazanarak başlamadık ama kazanarak devam edeceğiz inşallah. Sonunda da şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin, yine şampiyon Galatasaray olacak. İlk hafta ama Galatasaray'ın ne kadar büyük camia olduğunu, bu durumlardan ne kadar hızlı çıktığını biliyor, bilecek. Sahada göstereceğiz."
"TARAFTAR BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"
"Şanssız maçlar olabilir. Ligin ortasında da olabilir, ilk hafta oldu. Futbol şansı yanımızda değildi. Oynuyorsunuz, geriye kaçmasanız, adama çıksanız futbol şansı da olmayacak ilk golde. 40 metreden de gol yiyebilirsiniz ama adama çıkmalısınız. Futbolun içinde ince şeyler vardır. Bunu kötü zamanda, bugün yaşadık. Kazanıp ortamı pozitife çevirmemiz gereken günde bunu yaşadık. Yine pozitife çevireceğiz. Kimse merak etmesin. Biz güçlü olacağız, taraftar bizi daha güçlü yapacak."
TRANSFER CEVABI
"Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor. Bir sonraki maça yetiştirirsek daha geniş kadromuz olur."
"Başka mevkilerle ilgili de düşüncelerimiz olabilir. Şampiyonlar Ligi'ne kadar kadromuzu en iyi seviyeye getirmek için düşüncelerimiz olacak. Transfer hep hareketli, değişken bir şey. Transfer dönemi içinde değişiklikler yapılabilir."