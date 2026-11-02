Okan Buruk'tan Stuttgart maçı öncesi istifa krizi cevabı. "Hiçbir bahane yok"
02.11.2026 13:24
Son Güncelleme: 02.11.2026 13:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.
3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Buruk'un sözleri:
"İKİ FARKLI PERFORMANSLARI VAR"
"Rakibimizi lig ve Avrupa olarak ayırabiliriz. Ligde istedikleri yerde değiller, 5 mağlubiyetleri vardı. Son maçı kazanıp 9 puana yükseldiler. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla iyi durumdalar. İki farklı performansları var. Bizim için önemli olan son maç.
Sezona 3'lü savunma başladılar, 4'lüye döndüler, 3'lüye geri döndüler. Hücum gücü yüksek 5 oyuncuyla oynadılar. Leverkusen'i yendiler ama maç 6-6 bitebilirdi. Leverkusen maçında çok cesur oynadılar. Çok pozisyona girdiler, çok pozisyon verdiler. Ön alan baskılara, birebir baskılara gittiler, sahada rakibi takip ettiler. Geçiş de yediler, geçiş de yaptılar. Rakibimize bakınca buradaki oyunları, dizilişlerini yarın göreceğiz. Hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Aynı 11 başlarsalar, bizim için iyi bir maç oldu aslında Leverkusen maçı."
"Şampiyonlar Ligi bizim için sadece futbolcular değil, taraftarlar için de ayrı motivasyon. Kazanmak için birçok nedenimiz var. Bireysel, kulüp, taraftarların nedenleri var. Türk futbolunun galibiyetlere, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye ihtiyacı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Lille deplasmanı önemli bir galibiyetti. Burada kazanırsak 6 puanla yukarıya doğru adaylardan biri olacağız."
Çok iyi hücumculara sahibiz. Özellikle kanatta 4 tane çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Hepsi oynayabilecek durumda. Stuttgart'a karşı oynayabilecek durumdalar, hiçbirini diğerinden ayır edemem. Son kararı bugün vereceğiz. Hepsine çok güveniyorum."
İLKAY VE SANE CEVABI
"Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz.
Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum."
İSTİFA KRİZİ YANITI
Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun istifalarının Kemerburgaz'a yansımaları olur mu? sorusuna ise Okan Buruk şu yanıtı verdi:
"Biz maça odaklıyız. Bunlar çok istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bununla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."