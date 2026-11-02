Okan Buruk'tan Stuttgart maçı öncesi istifa krizi cevabı. "Hiçbir bahane yok"

"Rakibimizi lig ve Avrupa olarak ayırabiliriz. Ligde istedikleri yerde değiller, 5 mağlubiyetleri vardı. Son maçı kazanıp 9 puana yükseldiler. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla iyi durumdalar. İki farklı performansları var. Bizim için önemli olan son maç.

Sezona 3'lü savunma başladılar, 4'lüye döndüler, 3'lüye geri döndüler. Hücum gücü yüksek 5 oyuncuyla oynadılar. Leverkusen'i yendiler ama maç 6-6 bitebilirdi. Leverkusen maçında çok cesur oynadılar. Çok pozisyona girdiler, çok pozisyon verdiler. Ön alan baskılara, birebir baskılara gittiler, sahada rakibi takip ettiler. Geçiş de yediler, geçiş de yaptılar. Rakibimize bakınca buradaki oyunları, dizilişlerini yarın göreceğiz. Hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Aynı 11 başlarsalar, bizim için iyi bir maç oldu aslında Leverkusen maçı."