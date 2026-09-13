Okan Buruk'tan Trabzonspor cevabı. "Tek istekleri bizi yenmek"

"Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım."