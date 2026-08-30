Okan Buruk'tan transfer mesajı. "Son günlere bakalım"

"Önemli olan birlik olmak. Birbirimize sarıldığımızda, motive ettiğimizde Galatasaray'ı yukarı çektik. Biz onlar için varız. Yüzleri gülsün diye varız. 4 senedir bunu yaptık, bu sene de yapacağız. Bugün ligin lideriyiz. Bunu da ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. Zor, kolay... Kağıt üstünden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı oynamanız lazım. Oynamadığınız hiçbir maçı kazanamazsınız. Her maçı aynı kafayla, motivasyonla oynamalısınız. İyi bir turnuva olacak. Lig aşamasının geçen sene bir tadını aldık. Son 16'ya kadar gittik. Hedefimiz önce 24'ün, 16'nın, 8'in içinde olmak. Çok önemli oyunculara sahibiz. Gelişen bir takımız. PSG gelmesin deyince geldi. O takımlarla da oynayacağız. Geçen sene Liverpool'la, Manchester City ile oynadık. İki Liverpool galibiyeti çok hafızada kaldı. O takımlara karşı galip gelmek, Galatasaray tarihine geçebilecek maçlar. Kim olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağız."