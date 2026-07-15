Okan Buruk'un sözleri sonrası Icardi'nin menajerinden açıklama
15.07.2026 14:34
Galatasaray'da rekorlar kıran ve sözleşmesi sona eren Icardi'nin akıbeti belli oluyor. Yıldız golcü hakkında Okan Buruk'un ardından menajerinden de açıklama geldi.
Galatasaray'la sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.
Icardi hakkında menajeri Elio Pino, görüşmelerdeki son durumu açıkladı.
"HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞMÜYORUZ"
Gazeteci Özgür Sancar'a konuşan Pino şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız.”
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray formasıyla 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu; 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, 2023/24 sezonunda da gol krallığında zirvede yer aldı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Buruk, Icardi için şöyle konuşmuştu:
"Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."