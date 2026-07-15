Okan Buruk'un sözleri sonrası Icardi'nin menajerinden açıklama

Buruk, Icardi için şöyle konuşmuştu:



"Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikte bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."