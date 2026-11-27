“Özgür Filistin demek bir fikir beyanıdır. Bunu beyan etmenin bir suç niteliği yoktur. Bu müdahaleyi UEFA yetkilileri değil Gürcü polisi yapıyor. UEFA, Türk takımlarıyla İsrail takımlarını aynı klasmanda karşı karşıya getirmeyecek bir formülle kuraları buna göre yapması gerekir.

Ayrıca bu iş kesinlikle üstü örtülmemeli Gürcistan makamları Türk vatandaşlarına ve devletine büyük saygısızlık yapmıştır. sonuna kadar gidilmeli."