Olayların ardından hukuki süreç başlıyor. "Acımasız davranış gösterilmeli"
27.11.2026 09:34
Beşiktaş'ı Gürcistan'da maruz kaldığı polis şiddetiyle ilgili hukuki bir süreç bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva takımları Batum Stadı'nda karşılaştı.
Tribünlerde yaşanan olaylar maça damga vurdu. Mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti.
Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.
Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü.
Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü.
5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti ve maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Yaşananların ardından gözler gelebilecek cezalara ve hukuki yaptırımlara çevrildi.
"BEŞİKTAŞ, İSRAİL'İN YAPTIKLARI YÜZÜNDEN CEZALANDIRILMIŞ OLDU"
Beşiktaş'ı Gürcistan'da maruz kaldığı polis şiddetiyle ilgili hukuki bir süreç bekliyor.
Spor hukukçusu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Yargıcı Emin Özkurt, hem yapılması gerekenleri anlattı, hem de yaşananlara tepki gösterdi.
"Her şeyden önce bu maç Türkiye'de oynanmalıydı" Özkurt, "Beşiktaş, İsrail'in yaptıkları yüzünden cezalandırılmış oldu. UEFA iki ülke arasında silahlı çatışma varsa, işgal, birbirini tanımama gibi durumlar varsa tarafsız sahada oynanmasına karar veriyor. Ama Türkiye ile İsrail arasında böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
"ACIMASIZ DAVRANIŞ GÖSTERİLMELİ"
Özkurt'un sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gece olan olayların görüntüleri toplanmalı. Bunlar UEFA önünde olacak olan disiplin dosyasının akıbetini belirleyecek. İlk müdahaleyi kimin yaptığı, polisin taraftara nasıl acımasızca davrandığı gösterilmeli. Taraftarın kendini savunmak zorunda bırakıldığının ortaya çıkacağını en olası ihtimalin para cezası olduğunu düşünüyorum."
"TÜRK VE İSRAİL TAKIMLARI KARŞI KARŞIYA GELMEMELİ"
“Özgür Filistin demek bir fikir beyanıdır. Bunu beyan etmenin bir suç niteliği yoktur. Bu müdahaleyi UEFA yetkilileri değil Gürcü polisi yapıyor. UEFA, Türk takımlarıyla İsrail takımlarını aynı klasmanda karşı karşıya getirmeyecek bir formülle kuraları buna göre yapması gerekir.
Ayrıca bu iş kesinlikle üstü örtülmemeli Gürcistan makamları Türk vatandaşlarına ve devletine büyük saygısızlık yapmıştır. sonuna kadar gidilmeli."
EZELİ RAKİPLERDEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK
Beşiktaş’ın ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere tüm süper lig kulüpleri, İsrail’i, İsrail takımlarıyla olan maçların tarafsız sahada oynanmasını ve Gürcistan’daki orantısız güç kullanımını da kınadı.
Galatasaray, "UEFA kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak çifte standart içeren uygulamalardan artık vazgeçmelidir" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe ise "Beşiktaş'ın ve bundan sonra israil takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanındayız" açıklamasını yaptı.
Son olarak Netanyahu hükümeti, Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etmişti.
Türk takımlarının, İsrail ekipleriyle aralarındaki maçlar, güvenlik sebebiyle farklı ülkelerde oynanıyor.