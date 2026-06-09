Olympiakos taraftarlarının çirkin hareketine Ergin Ataman'dan sert cevap. "Size gerçeği hatırlatırım"

"Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız."