Olympiakos taraftarlarının çirkin hareketine Ergin Ataman'dan sert cevap. "Size gerçeği hatırlatırım"
09.06.2026 14:18
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçıyla ilgili açıklama yayımladı.
Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 102-92 yenen Olympiakos, final serisinde 2-1 öne geçmişti.
Ataman, bitime 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle iki teknik faul alarak oyundan ihraç edilmişti.
Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Ataman, Olympiakos taraftarlarının kendisine ve Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attığını söyledi.
Ergin Ataman'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:
"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
"Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki bir Türk olmaktan gurur duyuyorum.
Aynı zamanda, kardeş olarak gördüğüm Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu da bilmenizi isterim. Maçlara bayraklarla gelmek elbette sizin hakkınız ve buna saygı duyuyorum. Ancak size bir gerçeği hatırlatmama izin verin; dün Yunanistan Ligi Finalleri'nin üçüncü maçında, takımınız sahaya bir tane bile gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi."
"PES ETMEYECEĞİZ"
"Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız."