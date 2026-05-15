Ömer Bayram, Galatasaray'a dünya yıldızını getirmek için devrede. Transfer için heyecanlı bekleyiş
15.05.2026 12:47
Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmalar start alırken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ömer Bayram da devreye girdi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda geride kalan dört sezonda olduğu gibi bu yaz da dünyaca ünlü yıldızların imza atması bekleniyor.
BİR NUMARALI HEDEF VAN DIJK
Fotomaç'ın haberine göre başkan Dursun Özbek liderliğinde yürütülen transfer operasyonunda Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil Van Dijk, bir numaralı hedef konumunda.
Haberin devamında Galatasaray'ın, İngiliz deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Hollandalı yıldıza bonservis bedeli ödemek istemediğini ilettiği kaydedildi.
MAAŞ VE İMZA PARASI
Sarı-kırmızılıların Van Dijk'tan bonservisini eline almasını istediği ve başarılı futbolcunun Liverpool ile yollarını ayırması halinde 12 milyon euro maaş ve imza parası ödemeyi düşündüğü aktarıldı.
Deneyimli futbolcunun Liverpool'dan ayrılık kararı alması durumunda Kırmızılar'ın transfere zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü.
ÖMER BAYRAM DA DEVREDE
Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ömer Bayram'ın da transfer için devrede olduğu yazıldı.
Hollanda'da NAC Breda altyapısında Van Dijk ile birlikte top koşturan Bayram'ın, yakım arkadaşı olan 34 yaşındaki futbolcuya olumlu referans verdiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool formasıyla 53 maçta boy gösteren Virgil Van Dijk, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.