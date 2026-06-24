"Ona büyü yaptım" demişti. Her şey istediği gibi oldu
24.06.2026 09:00
"Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam'ın yıldız golcüye büyü yaptığını açıklaması sonrası İngiltere gol atamadı ve 2 puan kaybetti.
"ÜLKEME KARŞI İYİ OYNAMASINI ENGELLEYECEĞİM"
İngiltere-Gana maçı öncesi "Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin forveti Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerine çalıştığını ifade etmişti.
Bonsam, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” demişti.
Bonsam'ın bu açıklamalarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı.
L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.
32 yaşındaki yıldız golcü Kane maçta kısa süreli bir sakatlık geçirirken maçta inanılmaz goller kaçırdı.
İngiltere son maçına Panama karşısında çıkacak.
Mücadele pazar günü 00.00'da oynanacak. Gana ise Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.