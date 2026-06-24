"Ona büyü yaptım" demişti. Her şey istediği gibi oldu

İngiltere-Gana maçı öncesi "Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin forveti Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerine çalıştığını ifade etmişti.



Bonsam, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” demişti.