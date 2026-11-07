Önce ceza sonra ödül. Federasyondan Ronaldo kararı
07.11.2026 13:37
Son Güncelleme: 07.11.2026 13:45
Jesus-Ronaldo krizi sonrası yıldız futbolcuya ceza veren federasyon yeniden harekete geçti.
Portekiz Milli Takımı'nda Jesus'la kriz yaşayan Cristiano Ronaldo'nun dönemi sona ermiş, 41 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takımı bıraktığını duyurmuştu.
Kriz sonrası Ronaldo'ya ceza veren Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız golcünün milli takıma katkılarından dolayı onurlandırılacağını açıkladı.
Federasyonu Başkanı Pedro Proença yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
""Bizim için, Federasyon için, milli takım için ve Portekiz için yaptığı her şeyden dolayı Cristiano Ronaldo’ya en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Tarihin en iyi Portekizli futbolcusunun olağanüstü kariyerini hepimiz takdir ediyoruz. O sadece muhteşem bir sporcu değil, aynı zamanda ilham veren bir lider ve milli takımımızın ruhunun en büyük simgesiydi. Ardında bıraktığı mirası onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”
"GERİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Jesus'un son basın toplantısında da gündemin ilk sırasında ise Ronaldo yer almıştı.
"Geri döneceğini düşünmüştüm. Elbette onu aramayı düşünmüştüm. Elbette onunla konuşmayı da düşünmüştüm. Ama buna saygı duymalıyım. Kararı ben de herkesle birlikte öğrendim. Oysa onu milli takıma çağırmayı düşünüyordum. Fakat en nihayetinde herhangi bir pişmanlığım yok çünkü tüm kararlarımı takımı düşünerek aldım. Bir teknik direktör olarak her zaman takım için en iyisi olanı savunurum ve bu yüzden aldığım her kararla barışığım.”
NELER YAŞANMIŞTI?
Yıldız futbolcu, eylül ayının sonunda teknik heyetten izin almadan milli takım kampından ayrılmış ve daha sonra geri dönmemişti.
Ronaldo, ayrılık kararının gerekçesi olarak Jorge Jesus'un verdiği sözleri tutmamasını göstermişti.
Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası vermişti.
Portekiz formasıyla 234 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 146 golle milli takım tarihine geçmişti.
RONALDO'NUN VEDA MESAJI
"FORMAYI GERİ VERME GÜNÜ"
Yıldız golcü şu ifadeleri kullanmıştı:
"Portekizlilere,
Hepimizin milli takımının 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formayı hiçbir zaman sadece kendime ait hissetmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme, savunma ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara götürme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum.
Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar sadece akılla değil, kalple de alınır. Ağustos 2003’te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk sona erdi.
Geriye dönüp milli takımda yaşadıklarımı düşündüğümde, sadece maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz’i biraz daha yakın hisseden gurbetçileri görüyorum. Şahsen hiç tanışmadığım, ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol, bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol, insanlardır.
Milli takımdaki tüm kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyi olmak istedim, tarihe geçmek istedim. Kendime karşı her zaman titiz oldum. Her zaman daha fazlasını istedim, her zaman daha uzağa gidebileceğimize inandım. Ve bu forma için elimden gelen her şeyi verdim.
Mükemmel öğleden sonraları ve geceler oldu, asla unutmayacağım zaferler oldu, bugün bile hatırlamakta zorlandığım yenilgiler oldu. Ben de başarısız oldum, acı çektim, Portekizlilere o kadar çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu. Ama asla pes etmedim. Ve her şeyden öte, Portekiz’i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman yitirmedim.
Ve Portekizlilere... Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Portekizlilere son bir şey söylemek istiyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir görüntü var: milli marşın başladığı an. Etrafıma bakıyorum, takım arkadaşlarımı görüyorum, tribünleri görüyorum, çocukları, anneleri, babaları ve büyükanneleri görüyorum, sırf orada olmak için çok uzaklardan gelen Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalar boyunca farklılıklarımız ortadan kalkıyor. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Tek bir tutku var: Portekiz.
Hoşça kalın."