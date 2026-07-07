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Önce sevgilisi geldi, bugün kendi geliyor. Almanların devi Süper Lig'de

07.07.2026 11:23

Batuhan Durmuş

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Dünya Kupası'nda forma giydiği için önce sevgilisini İstanbul'a gönderen Alman devinin kalecisi bugün Türkiye'ye iniş yapacak.

Önce sevgilisi geldi, bugün kendi geliyor. Almanların devi Süper Lig'de
Reuters

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi. 

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih formaları giyen Alexander Nübel ile anlaşma sağlandı. 

Önce sevgilisi geldi, bugün kendi geliyor. Almanların devi Süper Lig'de 1
Reuters

Dünya Kupası'nda mücadele eden ancak geçtiğimiz günlerde elenen Almanya'nın kadrosunda olan milli kalecinin sevgilisi Eileen Rakowski, İstanbul'a giderek yeni hayatları için planlamalar yapmıştı.

 

29 yaşındaki kalecinin de bugün İstanbul'a olması bekleniyor. 

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI 2
Reuters

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Nübel'e 6 milyon euro maaş vereceği ve 4 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı iddia edildi. 

 

Nübel için ayrıca 5+5 olmak üzere toplam 10 milyon euro bonservis bedeli de ödenecek. 

Önce sevgilisi geldi, bugün kendi geliyor. Almanların devi Süper Lig'de 3
Reuters

Futbola TSV Tudorf altyapısında başlayan Nübel, daha önce Paderborn, Schalke ve Monaco gibi takımların formalarını giymişti. 