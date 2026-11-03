Önce tribünde olacak, sonra sahaya inecek. Göreve başlayacağı maç belli oldu
03.11.2026 09:20
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti. Sözleşme ayrıntısı ortaya çıktı.
DEV MAÇTA TRİBÜNDE
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netleşiyor.
İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında Sergio Conceiçao ismi öne çıktı. Portekizli teknik adam görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a davet edildi.
51 yaşındaki teknik direktör, Liverpool maçını tribünden takip edecek, Çorum maçında takımının başında olması ve göreve başlaması bekleniyor.
SÖZLEŞME AYRINTISI
Conceiçao isminde pürüz çıkması halinde ise Aykut Kocaman tekrar gündeme gelebilir.
Fenerbahçe'nin Portekizli hocayla 1,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Teknik direktörlüğe 2012 yılında başlayan Portekizli teknik direktör 2017'de Porto ile zirveye çıkmıştı.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu skor sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olmuştu. Daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bu maçın üzerinden 1 gün geçmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki görevinden istifa etmişti.
Fenerbahçe, Kartal'ın istifasının sonrasında milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörle çıktığı ilk maçta Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, üst üste gelen bu sonuçların ardından yönetim ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.
CONCEIÇAO'NUN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2012'nin ocak ayında Portekiz'in Olhanense takımında başlayan Sergio Conceiçao, 9 Nisan 2013'te Coimbra'nın başına geçti.
Buradaki görevini 30 Haziran 2014'e kadar sürdüren deneyimli çalıştırıcı, daha sonra 1 Temmuz 2014'te Braga'ya imza attı. Braga'da 1 sezon geçiren Conceiçao, 23 Eylül 2015'te Vitoria SC'nin başına geçti.
Vitoria SC'de de bir sezon kalan Portekizli çalıştırıcı, 30 Haziran 2016'da ayrıldığı görevinden sonra 8 Aralık 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a gitti.
1 Temmuz 2017'de Porto'ya imza atan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde en uzun süreyi de burada geçirdi.
Porto'nun başında 368 maça çıkan ve 2.29'luk puan ortalaması yakalayan 51 yaşındaki teknik adam, önemli başarılar yakaladı.
30 Haziran 2024'te görevinden ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024'te Milan'ın başına geçti. İtalya'da 31 maça çıkan Sergio Conceiçao, son olarak 8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'a imza attı ve buradaki görevinden de 30 Haziran 2026'da ayrıldı.
Conceiçao'nun kariyerinde Porto ile 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2024-25 sezonunda Milan ile İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.