Önce tribünde olacak, sonra sahaya inecek. Göreve başlayacağı maç belli oldu

Teknik direktörlük kariyerine 2012'nin ocak ayında Portekiz'in Olhanense takımında başlayan Sergio Conceiçao, 9 Nisan 2013'te Coimbra'nın başına geçti.

Buradaki görevini 30 Haziran 2014'e kadar sürdüren deneyimli çalıştırıcı, daha sonra 1 Temmuz 2014'te Braga'ya imza attı. Braga'da 1 sezon geçiren Conceiçao, 23 Eylül 2015'te Vitoria SC'nin başına geçti.

Vitoria SC'de de bir sezon kalan Portekizli çalıştırıcı, 30 Haziran 2016'da ayrıldığı görevinden sonra 8 Aralık 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a gitti.

1 Temmuz 2017'de Porto'ya imza atan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde en uzun süreyi de burada geçirdi.

Porto'nun başında 368 maça çıkan ve 2.29'luk puan ortalaması yakalayan 51 yaşındaki teknik adam, önemli başarılar yakaladı.

30 Haziran 2024'te görevinden ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024'te Milan'ın başına geçti. İtalya'da 31 maça çıkan Sergio Conceiçao, son olarak 8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'a imza attı ve buradaki görevinden de 30 Haziran 2026'da ayrıldı.

Conceiçao'nun kariyerinde Porto ile 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2024-25 sezonunda Milan ile İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.