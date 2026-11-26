Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Batum uçak yolculuğunun korku dolu geçtiğini ancak yarınki Hapoel Beer Sheva maçını kazanarak İstanbul'a mutlu dönmek istediklerini söyledi.

Tehlikeli bir uçuşu geride bıraktıklarını belirten Özen, "Çok merak edenler olmuş, yolda söylendi. Biraz tehlikeli bir yolculuk oldu. Bir tehlike atlattık. Uçağı kullanan pilot da benim değerlendirmek haddime değil ama çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. İnmeye çalışırken herhalde inilemeyeceğini anladı. Orada bir tehlike atlattık. Birkaç tur attıktan sonra havada kule izin vermeyince Rize'ye dönüş oldu, oradan geldik. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk oldu. Aslında bu bir iç saha maçı. Oyuncular 8 saattir yolda. Zor mu, zor ama doğayla insanoğlu hala baş edemiyor. Bu böyle devam edecek. İnsanoğlunun doğayla mücadelesi devam edecek ve her zaman doğa ne derse o olacak." ifadelerini kullandı.

Özen, havada yaşananlardan dolayı korktuklarını dile getirerek "Ben korkmuyorum zannediyordum, uçaktan artık korkmuyorum diye söylüyordum ama korkuyormuşum. Herkes doğal olarak korktu. O da gayet doğal, herkesin sevdikleri var, kavuşmak istedikleri insanlar var, doğal. Bir korku oldu. Daha önce benim yaşamadığım tipte bir şey oldu. Futbolcularla da konuştuk, kendi aramızda da antrenör ekibi de daha önceki deneyimlerini anlattı, biz de kendi deneyimlerimizi anlattık. Galiba benim gördüğüm en tehlikelilerden bir tanesi buydu. Biraz korktuk. Herkes korktu, olsun ama hep beraberdik, hep beraber atlattık." değerlendirmesinde bulundu.