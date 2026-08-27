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Oosterwolde'nin transferi iptal oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor

27.08.2026 22:57

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jayden Oosterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu.

Oosterwolde'nin transferi iptal oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıl aradan sonra bitiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertliler, Roma'nın Jayden Oosterwolde için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmişti.

SAĞLIK KONTROLLERİ UZAMIŞTI 1
Anadolu Ajansı

SAĞLIK KONTROLLERİ UZAMIŞTI

İki gün önce İtalya'ya giderek sağlık kontrolüne giren Hollandalı futbolcu için ek sağlık kontrolleri istenmişti.

 

Roma, ek sağlık kontrolleri sırasında Fenerbahçe'ye transfer için yeni bir anlaşma önermişti.

TRANSFER İPTAL OLDU 2
Resmi Kurum

TRANSFER İPTAL OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Oosterwolde'nin Roma'ya transferi sağlık kontrolleri sonrası iptal oldu.

 

Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geri dönerek Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.

İPTAL NEDENİ 3
Anadolu Ajansı

İPTAL NEDENİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Jayden Oosterwolde'nin sahalara dönüş süresini öngöremeyen Roma'nın Fenerbahçe ile olan anlaşmayı iptal ettiği belirtildi.

Oosterwolde'nin transferi iptal oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor 4
Anadolu Ajansı

İtalyan ekibinin; Oosterwolde'nin takımla çalışmalara başlamasının 3-4 hafta, sahalara tam olarak geri dönüş süresini ise 6-8 hafta olarak tespit ettiği ve transferden vazgeçtiği kaydedildi.