Oosterwolde'nin transferi iptal oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor
27.08.2026 22:57
Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jayden Oosterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıl aradan sonra bitiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Roma'nın Jayden Oosterwolde için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmişti.
SAĞLIK KONTROLLERİ UZAMIŞTI
İki gün önce İtalya'ya giderek sağlık kontrolüne giren Hollandalı futbolcu için ek sağlık kontrolleri istenmişti.
Roma, ek sağlık kontrolleri sırasında Fenerbahçe'ye transfer için yeni bir anlaşma önermişti.
TRANSFER İPTAL OLDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre Oosterwolde'nin Roma'ya transferi sağlık kontrolleri sonrası iptal oldu.
Deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geri dönerek Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.
İPTAL NEDENİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Jayden Oosterwolde'nin sahalara dönüş süresini öngöremeyen Roma'nın Fenerbahçe ile olan anlaşmayı iptal ettiği belirtildi.
İtalyan ekibinin; Oosterwolde'nin takımla çalışmalara başlamasının 3-4 hafta, sahalara tam olarak geri dönüş süresini ise 6-8 hafta olarak tespit ettiği ve transferden vazgeçtiği kaydedildi.