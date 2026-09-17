Orkun Kökçü'den olay itiraf. "Fenerbahçeliler bizden korktu"
17.09.2026 20:10
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, dikkat çeken açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe derbisi için konuştu.
Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de performansıyla dikkat çekmişti.
Siyah-beyazlıların yıldızı, Oksijen gazetesine açıklamalarda bulundu.
Kökçü'nün sözleri şu şekilde:
"BENFICA'DA BAZI OLAYLAR YAŞANDI"
"Potansiyel olarak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim. Fakat babamla bunu çok konuştuk. Benim artık öyle bir hedefim kalmadı. Feyenoord'da büyüdüm, yetiştim. Beni futbolcu yapan kulüp Feyenoord. Yeri her zaman ayrı olacak. Sonra Benfica'ya gittim. Benfica da Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Oradan bir sıçrama daha yapabilecekken Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Çünkü artık görmek istediğim şeyleri gördüm. Benfica'da bazı olaylar da yaşandı. Bana uymadığını gördüm."
"YORUMLARI ÇOK KAFAYA TAKMADIM"
"Futbol anlamında Avrupa'da her türlü başarılı olacağıma inanıyordum. Futbol açısından problemim yoktu, güzel ve başarılı bir sezon da geçirmiştim. Ama gerçekten mutlu değildim. Feyenoord'dan sonra o mutluluğu hissedemedim. Sonra Beşiktaş seçeneği çıktı. Hiç düşünmeden geldim. Zaten transfer sürecim 3-4 gün içinde bitti. Benim artık başka bir hedefim olmadığı için yapılan yorumları da çok kafaya takmadım. Burada tek istediğim başarılı olmak. Şimdi de benden daha mutlusu yok. Bu sezon skorlar da, maçlar da iyi gidiyor. İyi başladık. Şu anda benden mutlusu yok."
KAPTANLIK AÇIKLAMASI
"Soyunma odasında bağırıp, çağırıp veya birisini azarlayıp tarzında kaptanlık anlayışım yok. Ben öyle bir kaptanlığa inanmıyorum. Daha çok arkadaş olarak, herkesin konuşması lazım bence. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Tüm takım arkadaşlarımla aramız iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor birbiriyle. Dolayısıyla soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda, farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor."
"BİZDEN KORKTULAR"
"Kadıköy deplasmanında atmosfer inanılmazdı. Böyle maçlarda zaten ekstra bir atmosfer oluyor. Fenerbahçe taraftarı da o maça hazırlanmıştı. Isınmaya çıkarken her yerden farklı ses geliyordu. Geçen sezon da bunu yaşamıştım ama bu sezon içim daha rahattı. Bizden korktuklarını hissettim."