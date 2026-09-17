Orkun Kökçü'den olay itiraf. "Fenerbahçeliler bizden korktu"

"Soyunma odasında bağırıp, çağırıp veya birisini azarlayıp tarzında kaptanlık anlayışım yok. Ben öyle bir kaptanlığa inanmıyorum. Daha çok arkadaş olarak, herkesin konuşması lazım bence. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Tüm takım arkadaşlarımla aramız iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor birbiriyle. Dolayısıyla soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda, farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor."