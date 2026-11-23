Osimhen, Aston Villa maçında olacak mı? Okan Buruk resmen açıkladı
23.11.2026 13:26
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak olan kritik maç, saat 20.454'te oynanacak. Mücadeleyi hakem Daniel Siebert yönetecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte tecrübeli çalıştırıcının sözleri:
"HAYALLERİMİZ VAR"
"Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, öz güvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum.
2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız."
"BÖYLE BİR KURAL YOK"
Soru: "Hakemlerin el sıkma prosedürüne daha fazla dikkat edecek misiniz?"
Okan Buruk: "Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum."
ZEMİNİN SON DURUMU
"Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var; tekrardan kazındı, tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. 2 haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içinde ne olur, kum da var saha içinde. Maç içinde daha net şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı, daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur."
OSIMHEN'İN SON DURUMU
“Osimhen yarın yok. Jakobs için birazdan son bir kontrol yapacağız. Kulübeye alırsak önemli olacak. Bir sonraki maç için hem Osimhen hem Sallai için gidişata göre görebiliriz Beşiktaş maçı için. Arada 6 gün var çünkü. Tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir.”