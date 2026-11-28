Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.

Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.

Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.