Osimhen derbide oynayacak mı? Karar verildi
28.11.2026 09:27
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağı netleşti.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisi için belirsizliği ortadan kalktı.
Nijeryalı golcünün pazartesi günü oynanacak derbide kadroda olması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre; Osimhen'in ağrılarının azaldığı ve yıldız golcünün kadroda olacağı aktarıldı.
Ancak futbolcuyla ilgili ilk 11 kararı son kontrollerin ardından netleşecek. Osimhen'in maça ilk 11'de başlamasa bile süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.
NE OLMUŞTU?
3 Kasım'da oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanan Osimhen, bıçak altına yatmıştı.
Osimhen o tarihten beri forma giyemiyordu. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçında da forma giyememişti.
OSIMHEN'İN KARİYERİ
Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.
Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.
Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.
Victor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.
Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.