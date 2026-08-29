Osimhen ikna etti, Galatasaray bitirdi. İstanbul'a geliyor
29.08.2026 14:07
Galatasaray'da uzun süredir beklenen kanat transferi için takımın yıldız ismi Victor Osimhen devreye girdi, görüşmelerin başladığı Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi hazırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemine yaz transfer döneminin başında Rafael Leao gelmişti.
Uzun süredir Portekizli yıldızın transferi için uğraş veren Galatasaray Yönetimi'ne Victor Osimhen'den destek geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Osimhen, yakın arkadaşı olan Leao'ya telefon açtı.
Haberin devamında Nijeryalı yıldızın, Rafael Leao'yu Galatasaray'ı seçmesi için ikna etmek için uğraş verdiği aktarıldı.
Osimhen'in çabası karşılık gördü ve sarı kırmızılı ekipten açıklama geldi. Resmi X hesabında yapılan duyuruda şunlara yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”
Portekizli yıldızın 16.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
2019'da Fransız ekibi Lille'den Milan'a katılan Leao, kulübün Serie A şampiyonluğunu ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.
Sol kanat oyuncusu, geçen sezon Serie A'da 29 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında görev yapan Leao, 2016 yılında Portekiz U17 takımıyla Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazandı.
2021 yılından bu yana Portekiz A Millî Takımı formasını terleten yıldız oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası organizasyonlarında milli formayla sahaya çıkarak kritik gol ve asistlere imza attı.