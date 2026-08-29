Osimhen ikna etti, Galatasaray bitirdi. İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi hazırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemine yaz transfer döneminin başında Rafael Leao gelmişti.

Uzun süredir Portekizli yıldızın transferi için uğraş veren Galatasaray Yönetimi'ne Victor Osimhen'den destek geldi.