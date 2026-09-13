Osimhen ne zaman sahalara dönecek? İşte Galatasaraylı taraftarların beklediği tarih
13.09.2026 13:06
Son Güncelleme: 13.09.2026 13:19
Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen yıldız golcüsü Victor Osimhen'den beklenen haber geldi.
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle, sağ kasık adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Nijeryalı yıldızın tedavi süreci devam ederken, sağlık heyeti ve teknik ekibin dönüş planı netleşti.
33. DAKİKADA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Galatasaray'ın, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta sakatlanan Osimhen karşılaşmanın 33. dakikasında oyundan çıkmış ve müsabakayı tamamlayamamıştı.
Geçen hafta doktorlar tarafından yapılan tetkiklerinde sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Nijeryalı golcü, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını kaçırırken, bugün ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?
Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçına yetişme umudu olan Osimhen'in durumunu gözden geçiren sarı kırmızılı teknik heyet ve sağlık kurulunun, yıldız futbolcuyla ilgili kararını verdiği öne sürüldü.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Trabzon deplasmanında forma giyme olasılığı bulunan Victor Osimhen bu zorlu maçta riske edilmeyecek.
Galatasaray'da planlamalar Ekim ayındaki Milli maç arası sonrasına yapıldı. Osimhen'in, milli ara dönüşünde Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Barcelona maçıyla birlikte formasına ve sarı-kırmızılı taraftarlara kavuşması hedefleniyor.