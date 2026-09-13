Osimhen ne zaman sahalara dönecek? İşte Galatasaraylı taraftarların beklediği tarih

Galatasaray'ın, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta sakatlanan Osimhen karşılaşmanın 33. dakikasında oyundan çıkmış ve müsabakayı tamamlayamamıştı.

Geçen hafta doktorlar tarafından yapılan tetkiklerinde sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edilen Nijeryalı golcü, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını kaçırırken, bugün ligdeki Kocaelispor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.