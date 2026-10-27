Osimhen: Şampiyon olmak için derbileri kazanmalıyız. Batrakov harika bir oyuncu

Batrakov ile sahadaki ilişkisine de değinen Osimhen, "Batrakov inanılmaz bir oyuncu ve insan. Geldiğinden beri ülkeyle, Galatasaray'la ilgili herşeyi öğrenmeye çalışıyor. Buraya geleli 2 ay oldu ama 2 yıl olmus gibi. Hocamız da ona destek veriyor. Ben de onu daha iyi tanımaya ve bağ kurmaya çalışıyorum. Başka bir kulübe gitse kıskanırdım çünkü çok iyi bir futbolcu. Umarım gollerine ve asistlerine devam eder" ifadesini kullandı.