Osimhen: Şampiyon olmak için derbileri kazanmalıyız. Batrakov harika bir oyuncu
27.10.2026 00:52
Galatasaray'a derbide 3 puanı getiren Victor Osimhen, "Kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarımız da rakibimize derbi atmosferini yaşattı" dedi.
"TARAFTARIMIZ DERBİ ATMOSFERİNİ GÖSTERDİ"
Derbinin kahramanı Victor Osimhen, Fenerbahçe'yi yendikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Nijeryalı golcü, "Şampiyon olmak için derbi kazanmak önemli. Bu büyük, büyük derbiyi kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarımız harikaydı, rakibimizi iyi baskıladı. Hocamızın dediklerini en iyi şekilde yaptık. Galatasaray bütün kupaları kaldırmaya adaydır" dedi.
"GALATASARAY TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"
Gol sevinci ile ilgili soruyu da yanıtlayan Osimhen, "Maç öncesi sosyal medyada yazılanlar oldu. Ama ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada olduğum sürece en iyi performansımı vereceğim her zaman. Ben sosyal medyayı önemsemiyorum. Gercek Galatasaray taraftarı beni seviyor, biliyor. Bana ve aileme büyük destek verdiler geldiğimden beri. Galatasaray olarak çok daha iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.
BATRAKOV BAŞKA TAKIMA GİTSE KISKANIRDIM
Batrakov ile sahadaki ilişkisine de değinen Osimhen, "Batrakov inanılmaz bir oyuncu ve insan. Geldiğinden beri ülkeyle, Galatasaray'la ilgili herşeyi öğrenmeye çalışıyor. Buraya geleli 2 ay oldu ama 2 yıl olmus gibi. Hocamız da ona destek veriyor. Ben de onu daha iyi tanımaya ve bağ kurmaya çalışıyorum. Başka bir kulübe gitse kıskanırdım çünkü çok iyi bir futbolcu. Umarım gollerine ve asistlerine devam eder" ifadesini kullandı.