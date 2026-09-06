Osimhen ve Lemina bir Avrupa, bir Süper Lig maçını kaçıracak
06.09.2026 19:15
Son Güncelleme: 06.09.2026 19:32
Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi süreçleri belli oldu.
Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın ne kadar forma giyemeyeceği netleşti.
İki yıldız futbolcu, 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
KAÇIRACAKLARI MAÇLAR
İki futbolcu da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting ile Süper Lig'deki Kocaelispor maçlarında forma giyemeyecek. Trabzonspor derbisi için durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Osimhen ve Lemina Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'le karşılaştığı maçta sakatlanmıştı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."