Osimhen ve Lemina'nın son durumu netleşti. Okan Buruk'la derbi öncesi görüşme
15.09.2026 09:26
Son Güncelleme: 15.09.2026 09:26
Galatasaray'da sakatlığı bulunan iki önemli isimden biri olan Osimhen, derbi öncesi Okan Buruk'la görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi.
İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar, sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak.
Sarı kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
Sarı kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban ile paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarında forma giyemedi.
Sakatlığı süren Wilfred Singo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek.
OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ
Sabah'ta yer alan habere göre; Osimhen, Okan Buruk'la bir görüşme yaptı ve ağrılarının azalması durumunda Trabzonspor maçında forma giymek istediğini iletti.
Buruk, Osimhen'e kafile kadrosunda yer verecek. Yıldız golcü, bordo-mavililere karşı istemesi durumunda süre alabilir.
Osimhen'in bu hafta idmanlara çıkması bekleniyor.
"OSIMHEN'İ ARIYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından "Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
MAÇ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
Mücadele saat 20.00'de oynanacak.